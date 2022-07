Paola Turci chi è la cantante: la vita privata, il successo musicale e l’incidente automobilistico

Paola Turci è una delle cantanti più note del panorama musicale italiano: la sua vita non è stata però priva di difficoltà, sia nel lavoro che nel privato.

Paola Turci è una cantante italiana molto nota nel panorama musicale. La donna ha esordito molto giovane nel mondo della musica: all’età di vent’anni infatti sfoggia le sue doti in alcuni locali di Roma per poi essere notata da alcuni produttori discografici e firmare il primo contratto. Da allora la carriera della cantante è stata tutta in ascesa.

Paola Turci: la vita e la carriera

È il 1986 quando Paola Turci si presenta per la prima volta al Festival di Sanremo, la più importante competizione canora d’Italia. Anche se il suo brano viene scartato dalla categoria giovani, la donna riscuote comunque un buon successo da parte della critica.

Anche negli anni seguenti Paola Turci continuerà a partecipare alla kermesse ottenendo sempre un buon successo per i suoi brani. Con il passare del tempo si farà conoscere al grande pubblico grazie anche alle collaborazioni con famosi artisti. Nel 2010 sposa il giornalista Andrea Amato, dal quale si separerà ufficialmente dopo due anni. Nel 2022 invece ha annunciato il matrimonio con Francesca Pascale, ex fidanzata di Silvio Berlusconi.

L’incidente che ha segnato la vita di Paola Turci

Nel 1993 Paola Turci è stata protagonista di un grave incidente sulla Salerno-Reggio Calabria.

La donna si trovava alla guida della sua auto insieme a un’amica e si stava recando nel Golfo di Policastro per esibirsi in un concerto. È bastato un attimo di distrazione e la sua vita è cambiata completamente: l’incidente le ha sfigurato il viso (ci sono voluti bene dodici interventi di chirurgia) e le ha quasi fatto perdere un occhio.

Da quel giorno Paola Turci non è stata più la stessa e si è portata dietro un trauma che l’ha profondamente segnato. Nonostante questo però, dopo essersi rimessa completamente, la donna ha deciso di continuare il suo percorso canoro e riprendere in mano la sua vita.

Anche se, su stessa ammissione della cantante, non è stato facile per molti anni guardare allo specchio e in televisione i segni sul corpo che testimoniavano quel tragico giorno.