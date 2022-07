Paola Turci e Francesca Pascale, dal primo incontro al matrimonio: la storia d’amore fino alle parole di oggi

Se qualcuno aspettava una conferma, ora ce l’ha: a parlare del matrimonio tra Francesca Pascale e Paola Turci sono state le dirette interessate, in particolare una delle due. La cantante ha infatti condiviso alcune stories su Instagram che mostrano la sua emozione per il gran giorno imminente, e nelle quali conferma in maniera indiretta che sabato si sposerà.

La storia tra le due non è però un colpo di fulmine, né un matrimonio lampo: tra Pascale e Turci c’è un rapporto profondo, nato nel tempo, e che oggi le porta a vivere come una famiglia.

Paola Turci e Francesca Pascale, la storia d’amore

Il primo contatto mediatamente esposto delle due donne risale all’estate 2020: Francesca Pascale e Silvio Berlusconi si sono appena lasciati e lei viene fotografata in barca con Paola Turci.

A bordo di quello yatch si scambiano tenerezze e confidenze che ancora lasciano, però, spazio al dubbio: amiche molto intime o partner in una relazione? Difficile stabilirlo. Loro, nel dubbio, non commentano. Nel corso dei mesi successivi accadono due cose: la prima è che Francesca Pascale ha una sorte di avvicinamento profondo alle tematiche LGBT, condivide la battaglia per il Ddl Zan e si mostra molto vicina alle tematiche del Pride.

La seconda è che, anche se le due non si dichiarano apertamente, ci sono piccolissimi segnali su Instagram: dediche misteriose, like reciproci, foto fatte nello stesso posto.

Ieri è arrivata la notizia del matrimonio, anche se le due inizialmente avevano taciuto. Poi, alcuni post di Paola Turci hanno fatto capire che non si trattava solo di gossip. Prima ha condiviso, denunciandolo, un messaggio omofobo ricevuto da un utente. Dopodiché ha pubblicato una foto in notturna, con la scritta “quella felicità che non ti fa dormire”. Infine, la conferma che più conferma non si può: ha condiviso la story di un amico che scrive: “Che meraviglia che ti sposi, amica mia”.

Più chiaro di così, non si può.