Gianluca Ginoble, la fidanzata del cantante de Il Volo è bellissima: tutti i dettagli sulla loro storia

Gianluca Ginoble è uno dei cantanti de Il Volo: da qualche tempo passa la sua vita con la fidanzata, la bellissima Eleonora Venturini Storaro. Per il cantante, in amore, va proprio a gonfie vele

Il Volo è un trio musicale italiano conosciuto in tutto il mondo, vero orgoglio nazionale, il gruppo è composto da tre giovani talenti che da anni conquistano il pubblico con la loro voce e le fantastiche performance. Sono molti i gossip che girano sul conto dei tre cantanti, ma per Gianluca Ginoble questo è un momento d’oro, rivela infatti di aver trovato l’amore con la sua nuova fidanzata, Eleonora Venturini Storaro. Scopriamo insieme chi è.

Gianluca Ginobile e la sua nuova fidanzata: chi è la misteriosa Eleonora?

Bella e dai tratti mediterranei, la nuova fidanzata di Gianluca Ginoble è un vulcano di energie e bellezza, anche non è ancora un volto noto al grande pubblico, come ha confessato Gianluca alle telecamere di Verissimo, mostrandosi molto coinvolto e preso da questa nuova relazione.

Quando Silvia Toffanin ha chiesto se ci fosse un nuovo amore nella sua vita, Gianluca Ginoble ha ammesso di sentirsi travolto da una nuova fiamma, Eleonora. Capelli lunghi e neri, alta e con un corpo statuario, la giovane influencer ha un profilo Instagram seguito da 52mila follower e spesso posta foto in costume, sfoggiando un fisico perfetto. Ecco le uniche informazioni che abbiamo sul conto della nuova fidanzata di Gianluca Ginoble.

Eleonora Venturini Storaro: appassionata di moda e cinema e oggi al centro del gossip

La fortunata Eleonora è appassionata del mondo della moda e del cinema, tanto da aver partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia, postando tantissimi scatti dell’eventi sui social.

E infatti la bella mora ha una laurea in Fashion & Costume conseguita presso l’Università di Roma La Sapienza e dalla capitale ha deciso di trasferirsi a Milano per la specialistica in Moda presso l’Istituto Marangoni.

Insomma, non solo fumo ma tanta voglia di raggiungere il successo a suon di esami e di università.

Cosa succederà adesso ai due innamorati? Usciranno allo scoperto? Si mostreranno sui social liberamente? Noi ci auguriamo di sì e facciamo tanti auguri a Gianluca Ginoble e alla sua nuova fidanzata.