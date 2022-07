Piero Barone, tutte le ex fidanzate ed i vecchi amori del cantante de Il Volo: le celebri vip

Piero Barone al momento risulta essere single: in passato però ha vantato alcuni flirt con diverse donne bellissime e molto famose. Tra queste ci sarebbe anche Elisabetta Gregoraci.

Piero Barone è uno dei tre cantanti del Il Volo, insieme a Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. I tre tenori cavalcano l’onda del successo ormai da anni, sono amatissimi in Italia e all’estero e incuriosiscono il pubblico con la loro vita privata che non manca di gossip, soprattutto per Piero Barone. Il tenore, infatti, confessa di aver avuto diverse fidanzate famose, ecco chi sono.

Piero Barone, la vita sentimentale: l’ex fidanzata Valentina Allegri

Piero Barone de Il Volo ha avuto alcuni flirt con diverse showgir italiane e tra i tre, è l’unico ad avere una vita sentimentale più turbolenta.

In un’intervista a Verissimo ha confessato di essere single al momento ma di amare la sua vita da latin lover.

Tra le sue ex fidanzate ricordiamo la bellissima Valentina Allegri, figlia dell’allenatore della Juventus, con la quale ha avuto una relazione costellata da difficoltà e che è durata dopo circa un anno. I due ex fidanzati sono stati per un po’ i protagonisti della cronaca rosa e di tante paparazzate sui social, di cui le era una vera regina, tuttavia la loro relazione è finita.

L’amore con le due inviate de Le Iene

Tra le sue fiamme, Piero ha ammesso di aver avuto una storia con Roberta Morise che conosciamo come una del Le Iene più famose di Italia Uno.

La bella Roberta, infatti, ha realizzato diversi servizi di interesse nazionale che hanno talvolta scosso il Paese, dando inizio a vere e proprie campagne sociale per sensibilizzare l’opinione pubblica su determinati argomenti.

Oggi, purtroppo, i due non stanno più insieme e la bella Roberta sembra aver trovato il vero amore accanto a Nicolò De Vitiis, compagno e collega in Le Iene.

Secondo alcune indiscrezioni, Piero Barone avrebbe avuto anche una relazione con Veronica Ruggieri, intrapresa poco dopo la chiusura del rapporto con Valentina Allegri: con Veronica è stato un rapporto che è durato poco e che ha lasciato il posto a un periodo di turbolenze amorose.

Negli ultimi mesi è stato anche al centro di gossip che lo vedevano coinvolto con Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore e partecipante dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.