Cristina Chiabotto, è nata la seconda figlia dell’ex Miss Italia: svelato il nome della piccola, le prime immagini

Cristina Chiabotto ha fatto il bis: lo scorso 29 giugno è nata Sofia, la secondogenita della coppia formata dall’ex Miss Italia e dal marito Marco Roscio. I due avevano avuto, solo un anno fa, la piccola Luce, nata a inizio maggio 2021.

Cristina Chiabotto, l’annuncio della gravidanza

L’annuncio della seconda gravidanza è arrivato pochi mesi fa, a gravidanza avanzata, con una foto che la ritraeva abbracciata a un grande uovo di Pasqua. La foto aveva un commento che rievocava i bei momenti appena passati e parlava di quelli che sarebbero arrivati presto: “Eccomi che torno da voi, dopo due giorni bellissimi in famiglia, con la sorpresa più bella che potessi desiderare, la vita.

Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4 + la nostra Paper. Non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa e cosi’ guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita”.

Lo scorso 21 giugno Cristina Chiabotto ed il marito avevano pubblicato una foto che li ritraeva insieme e la scritta “Waiting for S.”: in quel momento era ovviamente partito il toto-nomi dei follower, che si aspettavano che accanto a una Luce (nome della prima figlia della coppia) ci sarebbe stata una Stella o un Sole.

Invece, nella foto pubblicata ieri sera, si vede una bimba appena nata in una culla e una grande scritta: Sofia. A quanto pare i genitori hanno voluto aspettare fino al ritorno a casa dall’ospedale per annunciare la nascita della secondogenita, di cui la mamma-bis ha già condiviso diverse foto.

Cristina Chiabotto, il racconto della gravidanza

Anche la seconda gravidanza di Cristina Chiabotto, così vicina alla prima, si è svolta in modo sereno.

Ad eccezione delle nausee nel primo trimestre, l’ex miss Italia ha dichiarato di non aver avuto problematiche particolari, apparte il diabete gestazione che l’ha costretta a qualche rinuncia in più dal punto di vista alimentare.

Sui cambiamenti del corpo, su Instagram, aveva detto: “Il corpo cambia per una donna in gravidanza e per un periodo lungo, ma è l’esperienza più bella della vita e ne vale la pena. L’importante è cercare, nonostante tutto, di prendersi cura di se stessi e di non dimenticarsi mai. Ho imparato ad ascoltarmi e a capire che esiste un momento per tutto”.