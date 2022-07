Davide Silvestri e Alessia Costantino si sono sposati: le immagini del matrimonio con i vip del Grande fratello

Per Davide e Alessia, una cerimonia in stile country con tanto di reunion degli ex coinquilini della casa del Grande Fratello Vip. A fare da testimone, l'immancabile Kekko dei Modà.

Lo avevano promesso e lo hanno fatto: Davide Silvestri e Alessia Costantino si sono uniti in matrimonio.

Il matrimonio di Davide Silvestri del Grande Fratello Vip: la festa

E’ stata una cerimonia semplice e si è svolta all’aperto alla presenza degli amici più cari. Secondo quanto riportato da Il mattino, il matrimonio di Davide e Alessia si è tenuto in una dimora storica di campagna in Lombardia. Forse anche per questo, gli sposi hanno scelto un dress code per gli invitati consigliando uno stile country. Alla festa erano presenti molti volti noti del mondo dello spettacolo, innanzitutto Kekko dei Modà, cugino di Davide Silvestri e suo testimone di nozze.

Poi alcuni degli ex coinquilini, che hanno voluto essere presenti per supportare la coppia. Tra i Vipponi intercettati dai social e dalla stampa, ci sono Barù, Katia Ricciarelli, Jessica Selassé e Giucas Casella, che sembra essere stato protagonista delle nozze. L’illusionista infatti ha diffuso un video in cui riprende il momento del sì ma chiede alla sposa: “Ci stai ripensando? Sei in tempo!”, vestito anche lui naturalmente in tenuta country con tanto di cappello da cowboy.

Davide Silvestri e l’annuncio de l matrimonio con l’intenzione di invitare i vipponi

Il matrimonio era organizzato da tempo e anche il tipo di cerimonia era già stata annunciata da Silvestri.

L’ex concorrente del GF VIp aveva raccontato: “Sarà una cerimonia molto semplice (…) una festa in stile grigliata: hamburger, panini, birra e relax alla cascina La Lodovica a Vimercate”. Al settimanale Chi, Silvestri aveva rivelato di volere invitare “Barù e Katia Ricciarelli”, ma nei video si vedono gli inconfondibili Jessica Selassié e Jucas Casella.

L’attore ha sempre dichiarato di volersi unire in matrimonio con Alessia, tanto che in un’intervista a Verissimo aveva detto: “La sposerò di sicuro (…) la sposo perché è troppo bella”.

L’ex concorrente del GF Vip aveva poi esaltato le qualità che rendono unica ai suoi occhi la neosposa e aveva precisato: “Riesce a farmi tenere la calma, è una donna sincera, peperina se vuole, ma molto educata”. Il principe azzurro per lei è arrivato sul trattore con un sorriso da fare invidia a qualunque innamorato!