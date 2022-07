Oroscopo di Paolo Fox del 5 luglio 2022: la Luna mette i bastoni tra le ruote ad alcuni segni, Ariete in difficoltà

Diversi segni sono in un momento di forte confusione: qualcuno dovrà faticare più del previsto per vivere una giornata serena. Altri avranno complessi stati d'ansia.

Ecco le previsioni segno per segno stilate da Paolo Fox per domani, martedì 5 luglio: quali sono le previsioni per i segni dello zodiaco in questo caldo martedì di luglio?

Ariete

I nati nel segno troveranno dei fastidi da parte della Luna, ed anche il transito di Mercurio causa un maggiore spreco di energie mentali. I problemi saranno maggiormente presenti nell’ambito del lavoro, qualcosa potrebbe essere presente anche nel settore dell’amore e della famiglia.

Toro

I nati nel Toro devono fare attenzione in quanto arrivano dei nuovi percorsi in ambito lavorativo, mentre il settore dell’amore potrebbe essere la nota stonata, specialmente per le coppie che nello scorso mese di aprile non sono state in grado di superare una crisi.

Gemelli

Per i nati nel segno sarà una giornata con parecchia confusione e sarà necessario fare attenzione in particolare ai rapporti con i parenti. Nel campo dell’amore è il momento per chiedersi se si vuole davvero portare avanti il rapporto con un partner troppo arrogante.

Cancro

L’oroscopo di domani per i nati nel segno del Cancro parla di una giornata interessante, anche se per alcuni lavori si potrebbero presentare degli stati d’ansia. Anche per i nati nel segno è necessario restare calmi senza per forza agitare le acque.

Leone

Il segno del Leone ha Giove in posizione favorevole e questo dà ai nati nel segno una grande voglia di affermarsi nel settore del lavoro. Bisogna però evitare di eccedere per non apparire troppo “presuntuosi” alle altre persone.

Vergine

La Luna nel segno porta i nati nela Vergine ad effettuare riflessioni profonde, allo scopo di mettere ordine nell’ambito lavorativo, dopo che la fine del mese precedente aveva portato delle piccole disfunzioni.

Bilancia

Il cielo della Bilancia funziona bene anche se nel settore del lavoro ci sono alcuni dubbi che permangono, I nati nel segno dovranno di cercare di imporre le proprie idee e abbattere la pressione esterna presente da alcuni giorni.

Scorpione

I nati nello Scorpione devono vivere la giornata con meno affanni e maggiore leggerezza sapendo che nel prossimo fine settimana ci saranno condizioni molto favorevoli, specialmente nel settore dell’amore.

Sagittario

I nati nel Sagittario avranno buone prospettive per quanto riguarda l’amore che durerà a lungo, specialmente per le coppie stabili.

Per quanto riguarda l’attività giornaliera si deve cercare di non subire troppo stress.

Capricorno

I nati nel Capricorno che hanno affrontato negli ultimi tempi delle piccole battute d’arresto nell’ambito delle attività lavorative e del denaro, hanno resettato e stanno ripartendo basandosi sulle conoscenze e sulle capacità.

In alcuni casi questo è vero anche per quanto riguarda l’amore.

Acquario

Per i nati nel segno i giorni di domani e dopodomani saranno molto interessanti e si potranno sfruttare varie occasioni sia in amore che nel lavoro, stando però attenti a non sprecare soldi. Ottima la posizione di Venere.

Pesci

I nati nel segno dovranno avere pazienza e lucidità nelle azioni, anche nel settore dell’amore, senza pensare a quello che è successo in passato.

Domani è un giorno importante per creare le giuste premesse anche nel campo del lavoro.