Sossio Aruta fa un appello per il lavoro su Ig, poi reagisce male: “Vorrei incontrarvi uno ad uno in un vicolo”

Sossio Aruta ha deciso: basta televisione, basta ospitate, è ora di cambiare mestiere. L’ex calciatore ha infatti deciso di dare una svolta alla sua vita e di diventare allenatore di calcio e, per farsi ingaggiare, ha deciso di fare anche un appello sui social. D’altronde si sa che Instagram, ormai, è la voce più grande che esista per alcune persone.

Il suo appello però è stato da alcuni parzialmente frainteso, come lui stesso ha fatto presente, con toni piuttosto adirati, qualche ora fa.

Sossio Aruta cerca lavoro come allenatore: “Sono pronto”

Sossio Aruta ha le idee chiare: ora vuole diventare allenatore di calcio.

Forte dei suoi tanti anni di esperienza come giocatore, non ha dubbi che questa possa essere la sua nuova strada professionale. A quanto pare è finita l’amore per la televisione ed i reality, ed è ritornata ls fascinazione per un lavoro che lo riporti alle origini. Gli appelli fatti fuori dai social non hanno però sortito alcun effetto e per questo Sossio ha deciso di tentare il tutto per tutto su Instagram: “Ho il patentino Uefa B dal 2006. Sono pronto a mettere a disposizione la mia esperienza, frutto di 40 anni di calcio giocato (…) Io vivo in Puglia ma mi posso spostare in qualsiasi regione d’Italia.

Vi auguro una buona giornata e spero in tantissimi messaggi in privato”. In chiusura, un appello importante: astenersi perditempo, la sua è una richiesta seria e va considerata come tale.

Sossio Aruta furioso dopo aver letto i titoli dei giornali: “Siete come il letame”

Il fatto è che in poche ore il web si è riempito di articoli che hanno dipinto il Sossio come disperato in preda al disagio della disoccupazione e ciò non è piaciuto per niente all’ex idolo di Temptation Island che si è presentato su Ig con una foto di lui munto di guantoni da boxe:” Esprimere pubblicamente (e se l’ho fatto è per ovvi motivi) un desiderio come quello semplicemente di diventare un allenatore di calcio non vuol dire elemosinare o chiedere un lavoro.

Che ignoranti…sto bene per vostra sfortuna (…) ancora una volta è stato strumentalizzato un mio pensiero, vorrei tanto incontrarvi uno ad uno in un vicolo stretto e senza via d’uscita, siete come il letame…”