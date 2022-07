Stash dei The Kolors, annunciato sesso del secondo figlio in arrivo: le parole commosse di Giulia Belmonte

il cantante Stash dei The Kolors sta per diventare papà per la seconda volta: nel 2020 era nata la sua prima figlia, Grace, avuta con la compagna Giulia Belmonte.

Stash dei The Kolors ha da poco annunciato che diventerà di nuovo papà: la compagna Giulia Belmonte è infatti di nuovo incinta, dopo aver dato alla luce la piccola Grace alla fine del 2020. Poche ore fa la coppia ha anche voluto annunciare il sesso del bambino, rigorosamente tramite i social.

Stash e Giulia Belmonte annunciano il sesso della seconda gravidanza

Giulia Belmonte sfoggia ormai una pancia decisamente evidente e prominente; l’annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso 6 aprile, con un posto di coppia dei due genitori: “E poi arrivi tu…a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo.

A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo…e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!”.

Un giorno fa è arrivatala notizia: Grace avrà una sorellina. L’annuncio è di nuovo arrivato da Giulia Belmonte, che ha pubblicato un paio di foto che mostrano il suo pancione in bikini e scrive: “Ciao piccola bebè, la mamma, il tuo papà e la tua sorellina Grace ti aspettano! Qui sono già tutti innamorati di te, papà ti canta ogni giorno tante canzoni e la tua sorellina dà sempre tanti bacini sul pancione, chissà se riesci a sentirli.. lei è impaziente di conoscerti e non vede l’ora di giocare con te!”.

L’annuncio di Stash e Giulia Belmonte della gravidanza della piccola Grace

Il 6 giugno 2020, con pari emozione, Giulia Belmonte dava la notizia dell’arrivo imminente della piccola Grace, gioia inaspettata arrivata in un periodo drammatico per tutti, l’esplosione della pandemia di Covid-19: ”In quel momento non so esattamente se batteva più forte il tuo cuoricino o il mio.

Avrei voluto fermare il tempo e restare a guardarti per ore. È tutto così magico e perfetto. Sei il frutto del nostro amore, la nostra felicità che giorno dopo giorno cresce sempre di più.

Tu starai bene dentro di me, ma io non vedo l’ora di abbracciarti!”