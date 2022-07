Don Matteo, addio all’amatissimo personaggio della serie: non ci sarà nella prossima stagione, i dettagli

La nuova stagione di Don Matteo ritornerà con l’autunno, ed è già in fase di registrazione. Ovviamente cominciano già a fioccare i pronostici su cosa accadrà nella prossima stagione e c’è qualcuno che nutre una speranza in particolare, ovvero ritrovare un personaggio molto amato che era presente anche nell’ultima stagione e che rappresenta molto per i telespettatori. Una recente intervista all’attore ha però fugato ogni dubbio: i fan del programma dovranno dire addio ad uno dei carabinieri più amati del mondo televisivo.

Don Matteo, chi è il personaggio che non vedremo nella prossima stagione

Da anni, uno dei personaggi più amati era proprio lui: il capitano Tommasi, il contraltare di Don Matteo e superiore del maresciallo Cecchini.

Rigido e poco incline ad accettare l’aiuto di Don Matteo (quantomeno all’inizio), nel tempo il capitano Tommasi diventa un vero eugubino di adozione: non solo si affeziona alla città ma si innamora della figlia del maresciallo Cecchini, diventando il genero del suo sottoposto. Purtroppo la storia d’amore non sarà fortunata, e la moglie Patrizia morirà lasciando il capitano Tommasi con una figlia, nel dolore del lutto. Dopo un po’ di tempo Tommasi si innamorerà di nuovo, di Lia, parente di Cecchini.

Il capitano Tommasi dice addio a Don Matteo: parla Simone Montedoro

Dopo una discreta assenza dalla serie, Tommasi è tornato con piccole apparizioni ed era tornato anche nell’ultima stagione. In molti speravano quindi di rivederlo anche nella prossima stagione ma Simone montedoro, attore che lo interpreta, ha spiegato a Tv Mia: “Già da tempo ho dichiarato chiuso il capitolo Tommasi e vado avanti.

La fiction, sia chiaro, mi ha comunque dato tanto”.

I telespettatori potrebbero però non perdere le speranze: se è vero che il capitano Tommasi non comparirà più in Don Matteo, è pur vero che si sta parlando sempre di più di un possibile spin off, che mostri dunque il personaggio in una nuova realtà.

La storia di Tommasi e della sua compagna, Lia, potrebbe infatti comparire in maniera centrale in una serie dal titolo Complimenti per la connessione. Non ci sono però conferme per ora.