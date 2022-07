Lino Banfi fa una commovente richiesta al Papa: “Bergoglio mi ha detto che non ha questo potere”. La lettera

L’attore ha pubblicato sul settimanale Intimità una lettera rivolta alla moglie, in cui spiega di avere chiesto a Papa Francesco di esaudire un desiderio molto speciale. Le parole dell’artista pugliese hanno commosso i fan, che conoscono da tempo l’amore che lega Banfi alla moglie.

Lucia Zagaria, chi è la moglie di Lino Banfi malata di Alzheimer

Zagaria, in realtà, è il cognome della donna da sposata. Il vero nome di Lino Banfi è infatti Pasquale Zagaria, nato ad Andria nel 1936 e convolato a nozze con Lucia Lagrasta nel 1962. Si sono conosciuti quando lui aveva 15 anni e lei 13 e da quel momento non si sono più divisi, nemmeno quando la vita ha fatto sentire le sue ruvidità.

L’attore ha parlato spesso della malattia della moglie, affetta dall’Alzheimer e in un’intervista a Verissimo aveva raccontato dei discorsi che ogni tanto intrattiene con lei. A Silvia Toffanin, Lino Banfi ha raccontato, parlando proprio dell’amata Lucia: “Ogni tanto mi chiede ‘ Se non ti riconosco più un giorno?’ e io rispondo – continua l’attore con l’ironia che lo caratterizza – ‘ Beh, ci ripresentiamo un’altra volta”. Il periodo della pandemia da Covid-19 però ha messo a dura prova tutte le persone fragili e in un’intervista a Domenica In, Lino Banfi aveva raccontato il senso di smarrimento vissuto dalla compagna.

“Lucia – aveva detto l’attore – fa un po’ di confusione. Mi dice ‘ oddio, dobbiamo morire tutti’”? Sempre a Verissimo, poi, Banfi aveva raccontato commosso la richiesta della moglie nel periodo dell’emergenza: “Lino, non possiamo trovare il sistema di morire insieme noi due? – raccontava l’attore – Perché se muori prima tu – avrebbe detto la donna – io non ce la faccio”.

Lino Banfi scrive a Papa Francesco: la commovente lettera

Ora Pasquale Zagaria in arte Lino Banfi rivela al settimanale Intimità di avere affidato il desiderio della moglie al Papa.

Lo avrebbe fatto con una lettera il cui contenuto ha raccontato al periodico con un’altra lettera, in cui si rivolge alla moglie.

“Ho chiesto al Santo Padre – dice l’attore parlando alla compagna – quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente”. Quindi continua, e si avvisano i lettori di tirare fuori i fazzoletti perché potrebbero uscire fiumi di lacrime: “Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita“. Parole commoventi di un uomo innamorato e sensibile, ma che non possono trovare una risposta su questa terra.

Così il Papa avrebbe risposto alla richiesta dei coniugi Zagara spiegando l’unico aiuto che in realtà può fornire loro. “Bergoglio – racconta Banfi – mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi”.