Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo di Uomini e donne si sono lasciati: l’annuncio su Instagram

Galeotto era stato lo studio di Uomini e donne, che li aveva fatti innamorare e scegliere nel 2016. Ora dopo sei anni la storia tra RIccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo sembra proprio arrivata al capolinea. Cosa è accaduto.

Riccardo Gismondi, il tronista di Uomini e donne sceglieva Camilla Mangiapelo: la storia d’amore nel 2016

La scelta di Riccardo nel 2016 aveva lasciato a bocca aperta gli spettatori del dating show di Canale 5 e anche l’altra corteggiatrice in pole position insieme a Camilla, Martina Luchena. All’epoca la “rivale” di Camilla aveva lasciato furiosa lo studio dopo che Maria De Filippi aveva mostrato un video con l’ultima esterna tra Camilla e Riccardo, in cui si vedevano i baci e le effusioni.

Martina allora era andata via prima della fine della puntata e Riccardo aveva detto “Va bene così, Camilla non è un ripiego, pensavo si fosse capito”, un commento ironico perché più volte il tronista aveva mollato tutto per inseguire Camilla in barba a qualsiasi regola di bon ton verso le altre corteggiatrici, tanto era preso da lei. Era il 2016 quando i petali rossi piovevano sulla coppia e sembrava iniziare un futuro radioso. L’estate successiva, i due hanno partecipato a Temptation Island ma da allora hanno sempre vissuto la storia d’amore al riparo dalle telecamere, pubblicando – al massimo – qualche rara foto su Instagram.

Camilla Mangiapelo annuncia la fine della storia con Riccardo Gismondi: le sue parole

Da qualche giorno si rincorrevano la voci ma davanti all’assenza di annunci ufficiali, tutti credevano si trattasse di pettegolezzi. La triste notizia è purtroppo confermata dalla diretta interessata. Camilla Mangiapelo infatti ha pubblicato sul suo profilo Instagram una story in cui innanzitutto chiarisce ai fan perché sente il dovere di pubblicare quelle parole: “Per fare chiarezza una volta per tutte e per il rispetto che ho per chi mi segue”.

Quindi Mangiapelo spiega effettivamente come stanno le cose. “Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine – racconta- Da qualche giorno io e riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse”.

Quindi, rivolgendosi soprattutto a chi li segue su instagram chiarisce: “Non ci vedrete più nella stessa casa”.

Le ragioni rimangono ignote, ma l’ex corteggiatrice dice che “Obiettivi lavorativi e personali ci portano a una separazione. Purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono”. Tutto tace nel profilo Instagram di lui, che non ha condiviso delle stories pensieri riconducibili a questa storia.

Quindi Mangiapelo chiude il suo post confidando nella delicatezza dei fan ringraziandoli “per il supporto costante” e confidando nella loro comprensione: “Spero capirete che i motivi che hanno portato alla rottura restano personali (…) spero che rispetterete il nostro riserbo e la privacy che abbiamo difeso anche durante la storia”. Quindi la dedica finale: “Sempre vostra, Mapina”, username IG dell’ex corteggiatrice di Uomini e donne.