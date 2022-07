Edoardo Tavassi rivela che lavoro fa, ed è molto particolare: "Sto in sala operatoria mentre aprono le persone e..."

Edoardo Tavassi, finora, è stato noto al grande pubblico per 3 ragioni. La prima è essere il fratello della più nota Guendalina Tavassi; la seconda è aver avuto una storia con Diana Del Bufalo; la terza è la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. Chi veramente sia Edoardo Tavassi e cosa faccia nella vita fino ad ora era però un mistero. A quanto pare Tavassi ha una carriera di cui non aveva mai parlato e che è decisamente lontana dal mondo pailettato della televisione.

A rispondere alle curiosità dei follower è stato proprio Edoardo Tavassi che ha spiegato in cosa consiste il suo lavoro.

Che lavoro fa Edoardo Tavassi: la società con la migliore amica

Non esiste a quanto pare una definizione specifica del lavoro di Edoardo Tavassi, ma possiamo dire che crei dei contenuti video in un settore particolare, ovvero quello sanitario.

La spiegazione che ha dato lui a chi gli chiedeva del suo lavoro in chat è stata: “Sto in sala operatoria mentre aprono le persone e le riprendo”. Più specificatamente aveva poi spiegato:”Io ho una piccola società con Lucia (sua cara amica, ndr) che si occupa di creare contenuti in ambito medico. Dentisti, osteopati, ma in particolare chirurgia plastica e medicina estetica e collaboriamo anche con delle cliniche.

Io nello specifico essendo videomaker riprendo gli interventi di chirurgia, gli interventi”.

Queste parole in realtà risalgono a molte settimane fa, quando si era già trovato a spiegare ai suoi follower il suo lavoro, ed aveva poi salvato le risposte in evidenza su Instagram.

Edoardo Tavassi ora è tornato al suo lavoro, ma non disdegna la possibilità di tornare a fare televisione. Si parla già, per lui, della possibilità di partecipare alla prossima edizione di Lol come comico in gare. Inoltre, nelle stories, si è espresso riguardo alla possibilità di partecipare al GFVip:”Starei dentro una casa, con i divani, posso fumare, posso mangiare, perché no?”.