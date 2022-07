Sabrina Salerno parla per la prima volta del figlio Luca Monti, la foto mozzafiato insieme in copertina su Chi

La showgirl mostra per la prima volta il volto del figlio e rivela come Luca vive il fatto di avere per madre un'icona sexy come Sabrina Salerno.

Non dev’essere facile essere lei, ma soprattutto non dev’essere facilissimo essere suo figlio. Sabrina Salerno, per la prima volta appare in foto con Luca, il figlio 18enne nato dalla relazione con Enrico Monti.

Sabrina Salerno parla del figlio Luca: le sue parole su Chi

La cantante raconta che il ragazzo – da poco maggiorenne – ha un carattere “saggio”. Parla di lui come un giovane “studioso, sportivo e bellissimo”, tanto bello che – dice Sabrina Salerno – “Quando camminiamo per strada si girano tutti…ma per guardare lui”. Sembrerebbe cocco di mamma al punto giusto il giovane Luca, che non ha ancora scelto cosa diventerà ma ha tanti interessi e tutti buoni: “Per un po’ – racconta mamma Sabrina – ha pensato alla carriera militare“, poi però non sembra essersi orientato in quella direzione: “Poi è appassionato di arte, di sport, tra un po’ andremo a farci dei giri delle università, magari Economia, magari andrà all’estero” – racconta la showgirl.

Ma la fiducia non è in discussione, e la sua felicità resta la scelta prioritaria per lei: “Per me se lui è contento può andare anche da solo sui ghiacci”.

Sabrina Salerno sex symbol: come la vive il figlio

A raccontarlo è la showgirl, che fa una sintesi di quello che potrebbe essere il pensiero del figlio: “Sarei ipocrita se dicessi che è facile essere figlio di un sex symbol – dice la madre – ma Luca ha preso le distanze da quel personaggio”.

Il ragazzo infatti rimane su posizioni granitiche ma ogni tanto la riprende – confida Salerno – “Una volta che ho postato delle foto, appunto, mi ha detto “Mah, forse hai un po’ esagerato”. Lui ha le sue idee – dice Salerno – lo comprendo e lo rispetto, ma lui deve rispettare quella che è la mia matrice“. Anche mamma Sabrina cerca di rispettare lui anche quando le preoccupazioni da genitore si fanno grandi.

Il ragazzo in particolare avrebbe una grande passione per la boxe, uno sport che non farebbe dormire serena nessuna madre. “Al primo incontro credevo di svenire – ricorda Sabrina – non riuscivo neanche a distinguere chi era lui e chi era l’altro”. Dopo un po’ però tutto si ridimensiona per amore dei figli, quindi confessa: “Al secondo incontro è andata meglio, anche se quando prende un pugno è come se lo prendessi io”. Nel corso dell’intervista al settimanale Chi, la showgirl ha rivelato che il figlio “Si chiama Luca perché è la mia luce”, e racconta: “È l’unica persona che riesca a zittirmi, ha una saggezza che a volte mi lascia basita, anche se ha solo 18 anni”.