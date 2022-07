Fabio Colloricchio di Uomini e Donne e Violeta Mangriñan quasi genitori, la placenta sarà piantata in giardino?

La futura mamma ha previsto un parto in una clinica esclusiva di Madrid e deciso come utilizzerà la placenta.

L’arrivo del bebè è atteso per luglio e la futura mamma si sta preparando al momento del parto con alcuni accorgimenti e propositi che fanno discutere.

Fabio Colloricchio e Violeta Mangriñan presto genitori

Vengono entrambi dal mondo dei reality ma lui è italiano e lei e spagnola. Lo showbusiness però li ha fatti incontrare. Fabio Colloricchio aveva partecipato a Uomini e donne, dove si era congiunto a Nicole Mazzocato. Poi però l’ex tronista era stato tra i naufraghi di Superviventes, l’edizione spagnola de L’Isola dei famosi, dove aveva conosciuto l’attuale compagna Violeta Mangrinan nel 2019. Lo scorso febbraio, il lieto annuncio: con un post sorridente su Instagram corredato di ecografie e test di gravidanza, la coppia aveva annunciato che sarebbero diventati tre.

Adesso il momento del parto si avvicina e circolano alcune informazioni su come si svolgerà.

La clinica da 1900 euro e la placenta come fertilizzante: le scelte di Violeta Mangriñan

La showgirl e modella spagnola si prepara a diventare mamma, un momento che ciascuno vive in modo personale o al massimo di coppia. E per questo ogni decisione dovrebbe essere incontestabile perché soggettiva. Malgrado ciò sta suscitando clamore sul web la notizia secondo cui la modella avrebbe prenotato una soluzione in una clinica privata per 1900 euro.

Secondo quanto riporta Fanpage.it, Violeta Mangriñan avrebbe intenzione di partorire nella grande vasca di una stanza privata in una esclusiva clinica di Madrid con l’assistenza di un’ostetrica personale che l’ha seguita già nel mese precedente al parto. Per prevenire qualunque critica, la modella e showgirl ha subito precisato: “Avevo l’opportunità di farlo e l’ho fatto.

È il miglior investimento della mia vita”. Più clamore ha suscitato un altro annuncio, riguardante il momento successivo al parto.

La giovane donna infatti avrebbe valutato dapprima l’idea di mangiare la placenta, una pratica molto diffusa e attribuita anche a mamme molto famose, come Kim Kardashian e Hillary Duff (che l’avrebbe bevuta). In seguito a un confronto con la sua ginecologa però, Violeta Mangriñan avrebbe abbandonato questo proposito e deciso di destinare la placenta a un altro uso. Stando a quanto riporta Fanpage.it, infatti, utilizzerà l’organo come fertilizzante piantandola nel suo giardino. Anche questa in realtà sarebbe una pratica già nota, che rispecchia la ritualità maori attualmente diffusa negli USA.