Paolo Belli in lutto per la morte della madre, il messaggio di addio all’amata Pierina Rivi

La donna si è spenta a 81 anni. Era molto amata dalla comunità per il suo temperamento e l'attivismo politico. Il saluto del figlio.

Sono ore di lutto per Paolo Belli, musicista e conduttore molto amato che ha voluto condividere un messaggio di addio alla madre che ha lasciato questo mondo.

Pierina Rivi: chi era la madre di Paolo Belli

Originaria del’Emilia-Romagna, la donna si chiamava Pierina Rivi ed era molto amata dalla comunità in cui viveva. Era un’ex commerciante e – da buona emiliana – una cuoca molto apprezzata. Aveva gestito varie attività, anche di ristorazione, tra cui un forno, un bar e una rosticceria. Ma oltre a questo era anche un’attivista, una persona con temperamento gioviale ma impegnato politicamente.

Era particolarmente attiva nelle iniziative di sinistra e svolgeva volontariato alle Festa dell’Unità di Salvaterra e Villalunga, entrambe in provincia di Reggio Emilia. Il deputato del Partito Democratico (PD) Andrea Rossi ha così condiviso un messaggio per lei: “Eri come sempre – dice il politico – la colonna fondamnetale e infaticabile, la mamma e la nonna che tanti vorrebbero avere: un’artista dei fornelli – continua il post – e anche sul palco con il coro “Anello Forte”. Prodiga di sorrisi” – si chiude il post di Andrea Rossi.

Paolo Belli e il rapporto con la madre

Il musicista di Ballando con le stelle amava il carattere della madre e non molto tempo fa aveva condiviso un video ironico in dialetto stretto in cui lei gli chiedeva la classica domanda delle madri: “Paolo, hai mangiato abbastanza?”.

Non paga della risposta del cantautore, che annuendo faceva il verso tipico di chi ha mangiato abbastanza, cominciava a sciorinare tutto quello che poteva cucinargli ancora: cucina rigorosamente emiliana.

A quanto si apprende, la donna era stata ricoverata presso l’ospedale di Scandiano e sarebbe deceduta in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Belli allora ha condiviso le parole più dolci ed eterne che si possano rivolgere a una madre: “Ciao MAMMA”, parole accompagnate da un cuore.

Al post, su Instagram e Facebook, sono seguiti i commenti di sostegno di amici e fan. Carolyn Smith, Mara Venier, Giovanni Ciacci, Antonella Clerici, Lorenzo Jovanotti, hanno espresso abbracci e condoglianze all’amico e collega. Su Facebook, il commento dolcissimo del giornalista Marino Bartoletti, che ha scritto all’amico Paolo Belli: “C’è una cosa che ti può confortare in questo immenso dolore: che la tua Mamma è stata orgogliosa di te!” E ha chiuso con parole di vicinanza: “Prova a immaginare la forza del mio abbraccio”.