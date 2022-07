Vasco Rossi festeggia i 10 anni di matrimonio con Laura Schmidt, le foto e la dolce dedica alla moglie

Conoscevamo la sua vita spericolata, le battaglie per i diritti civili, l’anima rock. Era rimasto un po’ nascosto il lato romantico, ma sapevamo che c’era. Oggi Vasco Rossi esce allo scoperto e fa una dolcissima dichiarazione alla moglie Laura Schmidt.

Vasco Rossi e il matrimonio con Laura Schmidt nel 2012

Si sono conosciuti negli anni di fuoco di Vasco, e a fare da cupido fu il chitarrista Massimo Riva nel 1999, che li aveva fatti conoscere. Erano gli anni 80-90, un periodo turbolento per il cantante, che prima di conoscerla aveva avuto due figli da due donne diverse. In un’intervista del 2018, l’artista aveva raccontato di aver capito che Schmidt era la donna giusta da un dettaglio: “Mi sono reso conto che potevo guardare la tv con lei seduta a fianco”.

Quindi ha raccontato: “Non ci ero mai riuscito con nessuno perché non mi sentivo libero di cambiare canale quando mi pareva, con Laura no”. Ma anni dopo, nel 2020, sempre a Vanity Fair, Vasco Rossi ha confessato che Laura gli ha proprio cambiato la vita. “Sono sopravvissuto agli anni 90, quando all’apice di una carriera ho voluto fare una famiglia. Avere un figlio: la scelta più trasgressiva che avrebbe potuto fare una rockstar e per di più affermata”.

Oggi di quella scelta va fiero: “Sono riuscito a tenere in piedi quella famiglia!” – diceva nel 2020. Ma non ha mai dimenticato di citare la persona con cui ha voluto trasgredire fino in fondo: “Grazie naturalmente alla Laura, che ne è stata l’artefice e una compagna straordinaria. Abbiamo amato il “progetto famiglia”, qualcosa di solido che si costruisce insieme, che va oltre alla passione e si trasforma via via in affetto, amore”.

Vasco Rossi e le foto con la moglie Laura Schmidt nei dieci anni di matrimonio

Sono arrivati così, innamorati e trasgressivi, ma soprattutto insieme, al 2022.

Dieci anni fa Vasco si era presentato alle nozze con gli immancabili occhiali da sole tendenti al rosso e la camicia bianca aperta. La coppia era stata travolta dall’amore dei fan che si erano radunati attorno al Municipio di Zocca, città natale di Vasco Rossi e dove Rossi-Schmidt hanno deciso di sposarsi. Cartelloni, disegni, un fiume di colori li aveva celebrati. Oggi a festeggiare quell’unione è lo stesso cantante, che ha voluto condividere su Instagram degli scatti di loro due insieme.

Ad accompagnare quei ritratti felici, la didascalia: “10 anni di matrimonio!!!”

Quindi la dichiarazione di amore alla moglie in stile vasco: “Con la Laurina..

– ha esordito vasco – qualche decennio prima di sposarci… abbiamo fatto un patto di sangue.. di quelli che durano per sempre. – Quindi il cantante precisa – E noi manteniamo le promesse. È stata lei a darmi una famiglia e una casa.. ad aver dato un ordine alla mia vita”.

Chi è Laura Schmidt, la moglie di Vasco Rossi

Poche le informazioni disponibili su di lei. Nata a Milano intorno al 1970, ha origini tedesche da parte di padre. Secondo quanto riporta ilsussidiario.net, la donna avrebbe lavorato in nell’agenzia investigativa di Tom Ponzi e sarebbe appassionata di arti grafiche.

Nel 1991 dalla loro unione è nato il figlio Luca, che oggi ha 31 anni.