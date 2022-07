Edith Peters, chi è l’attrice che interpreta la Mamy ne Il Bisbetico Domato: la vita privata e la carriera dell’artista

Tutti ricordiamo la simpaticissima Mamy de Il bisbetico domato, interpretata dall’attrice Edith Peters, che nel film recitava la parte della governante presso la fattoria dello scontroso e rude Elia, a sua volta interpretato da Adriano Celentano.

Mamy de Il bisbetico domato

Mamy, interpretata appunto dall’attrice e cantante statunitense Edith Peters, era la simpatica domestica che lavorava presso la fattoria di Elia, lo scapolo scontroso, interpretato a sua volta da Adriano Celentano, nel Il bisbetico domato.

Considerate le scarse possibilità di trovare moglie a causa del suo carattere, durante tutto il film la governante Mamy cerca di trovare a Elia una moglie adatta, che lo sappia mettere finalmente in riga.



Elia, oltre che rozzo e rude, è persino misogino: l’unica donna accettata nella sua vita è proprio Mamy, con la quale si confida. Sarà poi l’arrivo dell’affascinante Lisa, interpretata da Ornella Muti, infatuatasi di Elia e decisa a tutto pur di conquistarlo, a fargli cambiare idea.

Chi era Edith Peters, la Mamy de Il bisbetico domato

L’attrice che interpretava la divertente Mamy, al secolo Edith Peters, era nata a Santa Monica il 14 aprile del 1926 ed è il 28 ottobre del 2000, a Los Angeles.



Non tutti sanno però che insieme a sua sorella Joyce, negli anni ’50 la Peters creò un duo vocale divenuto molto noto sia nei Paesi Bassi sia in Francia.

Il gruppo originario delle The Peters Sisters era formato da Mattye, Anne e Virginia Peters: si trattava di un trio vocale jazz, blues, swing e poi melodico, esclusivamente femminile e d’origine afro-americana, che si costituì negli anni ’30 e rimase attivo fino alla fine degli anni ’60.

Edith e Joyce formarono invece il duo vocale che appunto conobbe notevole successo.

La Peters, che lavorò come attrice in Italia, prese parte a 16 film, alcuni piuttosto noti, come Il nome della rosa nel 1960 e La luna dei Caraibi nel 1962.



Nel 1958, la Peters sposò il suo agente Silvio Catalano e con lui si trasferì in Italia.