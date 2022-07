Gianni Morandi, i figli avuti dalle due mogli: i 3 con Laura Efrikian e Pietro, nato dal matrimonio con Anna Dan

Tutti conosciamo Gianni Morandi, uno dei cantanti italiani più noti e apprezzati d’Italia, che vanta una carriera iniziata da giovanissimo con dei film che lo vedevano protagonista in veste del militare, cantante e innamorato di Carla, interpretata dalla prima moglie, Laura Efrikian, con la quale fu amore a prima vista.

Chi è Gianni Morandi e chi sono i suoi figli

Gian Luigi Morandi ha 76 anni, è nato a Monghidoro, in provincia di Bologna, l’11 dicembre del 1944.

Il cantante e attore bolognese è convolato a nozze per due volte, la prima nel 1969 con la nota attrice Laura Efrikian, che ha interpretato Carla Todisco nei musicarelli che, negli anni ’60, lo hanno visto giovanissimo protagonista.



Da questo matrimonio all’insegna del profondo amore sono nati, nel 1967, la figlia Serena, venuta a mancare solamente 8 ore del parto, Marianna, 53 anni e Marco, 47.

Morandi e la Efrikian si sono separati nel 1979 e ancora oggi non si sa quale sia stato il vero motivo del loro divorzio; sappiamo però che le due star hanno sempre mantenuto ottimi rapporti per tutelare i figli Marianna e Marco, allora di soli 10 e 5 anni.

Gianni Morandi e il matrimonio con Anna Dan: la nascita di Pietro

Nel 2004 il cantante è nuovamente convolato a nozze con Anna Dann, con la quale è tutt’ora felicemente sposato e con cui nel 1997 ha dato alla luce il quartogenito, Pietro.



Della vita privata del venticinquenne Pietro Morandi sappiamo molto poco, anche perché, a quanto pare, si è una persona molto riservata. Se parliamo invece di TrediciPietro, riconosciamo l’artista che ha esordito nel 2019 con la canzone Assurdo e ha poi dato vita a nuovi progetti musicali.



In casa Morandi tutti amano la musica: TrediciPietro è anche lui presente con un suo profilo Instagram ufficiale seguito da 300 mila follower e dove possiamo vederlo in compagnia degli amici, ma soprattutto in alcuni momenti della sua carriera.



Anche Morandi e la Dan sono molto attivi sui profili social Instagram e Facebook del cantante, che sono seguiti da oltre 500 mila persone; il cantante, infatti, è solito pubblicare vari scatti insieme alla consorte, sebbene sembra che in realtà lei sia più che altro la sua fotografa ufficiale.