Il bisbetico domato, tutte le curiosità sul film: cosa accadeva sul set e la storia tra i due protagonisti

Il noto film girato nel 1980, Il bisbetico domato, che vide come attori protagonisti Adriano Celentano e Ornella Muti e che fu diretto da Castellano e Pipolo, è ancora oggi un amatissimo cult.

In realtà, tuttavia, non tutti sono al corrente di alcune curiosità che orbitano intorno al film.

Il cast e la trama de Il bisbetico domato

Nel cast de Il bisbetico domato non troviamo solamente attori come Celentano e la Muti, ma anche altri personaggi noti come Milly Carlucci, Marco Columbro, allora personaggio pressoché sconosciuto sia nel mondo del cinema sia in quello della televisione, la nota Mamy, Edith Peters, Sandro Ghiani e altri ancora.



Il protagonista del film è il rude e bisbetico agricoltore di Rovignano, Elia, tanto solitario quanto scontroso e misogino, infatti, l’unica donna che accetta nella sua vita è la governante Mamy, che non smette di provare a cercargli moglie.

Un giorno, alla fattoria compare la bellissima Lisa, che chiede aiuto per l’auto in panne: Elia è tutt’altro che gentile con lei ma, nonostante tutto, lei se ne innamora e decide di fare di tutto per sedurlo.

Il Bisbetico Domato è ambientato tra Rovignano e le campagne lombarde e il successo cinematografico del film fu non da poco, tanto è vero che venne proiettato nelle sale per ben quattro mesi di fila.

Il flirt tra la Muti e Celentano durante le riprese

In seguito alla rivelazione fatta dal Molleggiato nel 2014 e poi confermato dalla Muti, oggi sappiamo con certezza ciò che fino a non molto tempo fa era solamente un sospetto rigorosamente smentito da entrambi gli attori, ovvero che i due protagonisti ebbero una liaison.



La Muti non fu affatto felice della dichiarazione pubblica fatta da Celentano e sottolineò che prima di rendere pubblica la notizia avrebbe dovuto esserne informata; l’attrice asserì inoltre che l’accaduto fu sempre tenuto nascosto proprio per tutelare le rispettive famiglie.



Ornella Muti precisò infine che quella fu l’unica volta in cui tradì l’allora marito Alessio Onano, con cui si separò poi nel 1981.