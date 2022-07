James Caan è morto, l’attore era Sonny Corleone ne “Il Padrino”. Il ricordo di Francis Ford Coppola

Si è spento a Los Angeles all’età di 82 anni. Star di Hollywood, era diventato famoso per le sue interpretazioni nei film Il Padrino, ispirato all’omonimo libro di Mario Puzo e Misery non deve morire, tratto dal romanzo di Stephen King.

Sono le tristi parole del manager ad annunciare su twitter e all’agenzia di stampa Afp che l’attore ha lasciato questo mondo. “È con grande tristezza che vi informo della scomparsa di Jimmy nella sera del 6 luglio. La famiglia apprezza l’ondata di affetto e sentite condoglianze e chiede di continuare a rispettare la loro riservatezza in questo momento difficile”.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.

The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.

End of tweet

— James Caan (@James_Caan) July 7, 2022