Marco Columbro, vita privata e curiosità sul noto attore e conduttore: dal successo all’aneurisma cerebrale

Lo abbiamo conosciuto al culmine del successo insieme a Lorella Cuccarini negli anni ’90 e grazie a programmi e fiction come Buona Domenica e Caro Maestro, ma non tutti sanno che il noto attore e presentatore televisivo italiano Marco Columbro ha poi deciso di diventare albergatore.

Marco Columbro, uno dei volti più noti della tv italiana

Nato a Viareggio il 28 giugno 1950 e laureato in Psicologia e Pedagogia a Firenze, Marco Columbro ha lavorato per circa 10 anni in varie compagnie teatrali, prima di debuttare come attore, alla fine degli anni ’70.

É nei primi anni ’80 che Columbro inizia a lavorare su Canale 5 per condurre prima vari programmi sulle reti Fininvest, come Buongiorno Italia e Autostop e poi arrivare al celeberrimo Tra moglie e marito, che gli procurò il Telegatto come personaggio maschile nel 1989.



Negli anni ’90 il conduttore tv fa coppia fissa con Lorella Cuccarini, con la quale conduce Buona Domenica, Trenta ore per la vita e Paperissima. Insieme a Elena Sofia Ricci e Sandra Mondaini interpreta importanti ruoli in fiction quali Caro Maestro, che gli farà vincere il Telegatto.

L’aneurisma cerebrale e la carriera

Nel 2001 Columbro è in visita al monastero tibetano di Samteng Ling di Graglia, a Biella, quando viene colpito da un aneurisma cerebrale che lo terrà in coma per oltre un mese: nel 2002, dopo essersi completamente ristabilito, la sua carriera riprende a gonfie vele affiancando Natalia Estrada e sostituendo Teo Teocoli a Paperissima.



Nel 2003 conduce Scommettiamo che…? insieme a Lorella Cuccarini, ma senza raggiungere buoni risultati, dopo di che il conduttore si dedica alla recitazione teatrale che per anni porta in giro per l’Italia e apre una sua azienda agrituristica in Toscana.



Nel 2010 prende parte a vari talk show senza però raggiungere i vecchi successi, nel frattempo continua a occuparsi di teatro; nel 2012 torna in Rai con Il Vizietto, insieme a Iacchetti e negli anni partecipa a una serie di programmi RAI e Mediaset.

Vita privata di Marco Columbro

Marco Columbro non si è mai sposato, sebbene dalla relazione con Elena Parrucchini sia nato il figlio Luca. Oggi l’attore gestisce il suo resort “La Vesuna“, a Trequanda, in provincia di Siena, con l’attuale compagna Marzia Risaliti. Columbro ha inoltre scritto vari libri inerenti l’alimentazione biologica e cura una linea di prodotti.