Oroscopo del weekend di Paolo Fox: la Luna crea problemi al Toro ma aiuta il Cancro ed altri segni dello zodiaco

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i giorni 10-11 luglio 2022: cosa provoca lo spostamento della luna nel segno del cancro

Ecco le previsioni per tutti i segni zodiacali per il prossimo weekend, secondo del mese di luglio, grazie all’oroscopo del grande esperto Paolo Fox.

Ariete

Per i nati nell’ariete in questo fine settimana nel campo dell’amore sono presenti solo stelle vincenti. L’importante è avere sempre una grande fiducia nelle proprie capacità. Un piccolo momento di incertezza arriverà nella giornata di sabato e ci saranno alcuni dubbi riguardo ad una collaborazione.

Toro

I nati nel segno del Toro avranno la Luna opposta e questo causerà difficoltà per trovare momenti di serenità nel weekend. Nella giornata di sabato in particolare, ci saranno delle agitazioni nel campo dell’amore, per cui si deve cercare di evitare i conflitti.

Gemelli

Per i nati nei Gemelli la situazione sentimentale nel fine settimana sarà molto vantaggiosa, mentre per il momento saranno bloccate le altre attività. Saranno giorni importanti per quanto riguarda l’ambito del lavoro.

Cancro

I nati nel segno hanno la Luna favorevole e questo porterà risvolti interessanti in amore, mentre per quanto riguarda il lavoro ci sarà una fase di trasformazione. La domenica sarà necessario risolvere alcune complicazioni.

Leone

I nati nel segno devono prestare attenzione a non provocare problemi inesistenti.

Devono invece mantenere assolutamente la calma. Nella giornata di domenica ci sarà per loro l’opportunità di chiarire una questione rimasta in sospeso.

Vergine

I nati nel segno avranno Venere in opposizione, ma potranno superare questo stato di debolezza anche se con il cuore agitato, ma con la tranquillità che le attività iniziate non subiranno disturbi a causa di questa presenza in opposizione di Venere.

Bilancia

Anche per i nati nella Bilancia il pianeta Venere è in opposizione e per questo devono fare molta attenzione alla qualità dei loro rapporti.

Le coppie che avevano litigato faranno pace, mentre nella giornata di domenica diminuiranno gli ostacoli.

Scorpione

I nati nel segno devono avere maggiore fiducia in quanto nel settore del lavoro arriveranno giorni più fortunati. Nella giornata di domenica i nati nel segno dovranno farsi valere di più nel campo dell’amore.

Sagittario

Per i nati nel segno ci saranno importanti sviluppi in ambito lavorativo, mentre nella giornata di domenica ci potrebbero essere delle polemiche nel campo dell’amore.

Sarà anche possibile vedere aprirsi nuove strade.

Capricorno

Questo fine settimana nel campo dell’amore appare abbastanza intrigante per i nati nel segno che potrebbero superare le indecisioni grazie alla presenza della Luna buona.

L’importante è non temre gli eventi.

Acquario

I nati nell’Acquario in questi giorni del fine settimana devono fare attenzione alle spese di troppo. Avranno delle buone opportunità grazie al favore di venere, specialmente nella giornata di sabato e devono assolutamente superare dei piccoli disagi ripartendo con il lavoro.

Pesci

Per i nati nel segno sarà fondamentale completare un accordo, cercando di avere pazienza in tutte le circostanze, nella giornata di sabato devono essere pacati nelle discussioni visto che in generale la loro situazione è nervosa.