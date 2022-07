Vito Coppola lascia Ballando con le stelle, il ballerino parla di Arisa: “Non stiamo insieme”. Cosa farà adesso

Al settimanale Mio, il ballerino napoletano rivela come stanno adesso le cose con Arisa e in diretta con Milly Carlucci annuncia il suo addio a Ballando con le stelle.

Da tempo la loro relazione faceva discutere e in molti si erano innamorati della coppia di Ballando con le stelle. Ora sono tornati al centro del gossip per delle svolte sia personali che professionali.

Vito Coppola e Arisa stavano insieme?

In teoria no. Ma la verità non si è mai capita. In un’intervista al Corriere della sera, Arisa aveva raccontato : “Non stiamo insieme, lui vuole fare la sua vita e vorrebbe che io ci fossi senza essere invadente”. Uno dei punti sembrava questo. E la cantante aveva spiegato a chiare lettere: “Io non sono una da strategie, quella che non ti scrive o lascia squillare a vuoto.

Mi spiace quando le cose sono a metà”. In un’intervista al Corriere della sera nel dicembre 2021 però aveva rivelato che uno dei momenti più belli della partecipazione a Ballando con le stelle era stata quando si era “accorta che la relazione con Vito stava diventando intensa”. Entrambi hanno più volte parlato di “un’attrazione”, che li aveva anche portati a baciarsi per “istinto”. Poi il settimanale Vero, li aveva paparazzati insieme mentre si baciavano in modo spontaneo durante una passeggiata e la cosa era sembrata la conferma di una relazione. Nelle scorse ore la doccia fredda nelle parole di Vito Coppola.

Vito Coppola torna a parlare di Arisa e lascia Ballando con le stelle: le rivelazioni

Da tempo i rumors si erano un po’ sopiti, concentrandosi sulla splendida carriera di Arisa, che ha da poco pubblicato un nuovo singolo dal titolo Tu mi perdicion. L’artista lo ha lanciato in modo potente con una lunga dedica che spiega “Ho capito che l’amore vero non l’avevo mai provato prima e mi sono scoperta in grado di dare tanto. Non importa dell’esito. Sono orgogliosa di me e lo rifarei altre mille volte”. Parla di Vito? Parla di un amore finito? Chi può dirlo. Nel frattempo, Coppola ha parlato in modo più esplicito, anche della cantante e compagna di ballo nella trasmissione di Milly Carlucci.

Dalle dichiarazioni del ballerino napoletano, sembra chiaro che se anche un legame profondo c’è stato e c’è, ora non stanno insieme: “Siamo rimasti in buoni rapporti – ha detto Coppola al settimanale Mio – il nostro è solo un rapporto amichevole.

Non siamo una coppia, non si parla di convivenza – poi ha detto lapidario – oggi non stiamo insieme“. Nelle ore precedenti, il ballerino aveva inoltre annunciato l’addio a lascerà Ballando con le stelle durante una diretta Instagram con Milly Carlucci.

Un arrivederci forse più che un addio, che in ogni caso avviene in pace e con la benedizione dalla stessa conduttrice, che con entusiasmo lo ha invitato ad approfittare al massimo dell’esperienza che vivrà all’estero. Coppola infatti farà parte del cast del programma inglese Strictly Come Dancing, con i migliori auguri di Milly Carlucci.