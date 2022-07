William ‘Will’ Friend morto tragicamente, il marito della celebre attrice colpito da un fulmine. L’annuncio

L’uomo è morto a soli 33 anni, fatale è stato un fulmine che gli avrebbe tolto la vita. La morte, inaspettata, è arrivata mentre si trovava a Wilmington, nella Carolina del Nord, dove aveva una casa. CEO di un’importante azienda, era anche il marito di una nota attrice.

Morto il marito di Bevin Prince: l’annuncio sui social

A comunicare la notizia del lutto è stata la migliore amica dell’attrice Bevin Prince, celebre per avere interpretato Bevin Mirskey nella serie americana One Tree Hill. “L’inimmaginabile è accaduto e dobbiamo dire addio a un altro amico” – inizia così il post su Instagram della migliore amica dell’attrice, Odette Annable, anche lei attrice.

“La vita e l’amore che hai donato alla mia migliore amica hanno reso accettabile il fatto che fossi mo a migliaia di chilometri di distanza. Mentre siedo nella tua bellissima casa, guardando l’oceano, continuo a pensare a quel regalo che hai fatto a Bevin – continua il post – Che regalo hai fatto a tutti quelli che ti hanno conosciuto per testimoniare la passione che ardeva nella tua anima”. Secondo quanto si apprende, l’uomo sarebbe deceduto dopo essere colpito da un fulmine mentre era in mare nei pressi dell’isola di Masonbro con alcuni amici.

William ‘Will’ Friend: chi era l’imprenditore e marito di Bevin Prince

L’uomo era un imprenditore, amministratore delegato (CEO) dell’azienda Bisnow Media e in pochi anni ha fatto crescere l’azienda a dismisura diventando uno dei leader più influenti al livello mondiale. A proposito del suo lavoro e della sua vita, l’amica della moglie elogia proprio un aspetto della vita di William Friend: “La passione di aiutare le persone, di costruire il tuo business, di trovare una felicità che non avevo mai visto mentre vivevi in North Carolina con Bevin”. Un sentimento molto forte quello che legava marito e moglie, e che l’amica descrive dicendo: “Hai sostenuto i suoi sogni, l’hai fatta sentire ‘visibile’ l’hai adorata coni ogni briciolo della tua anima e ti sarò sempre grata per avermi reso testimone di quel tipo di amore”.

Bevin Prince, nata nel 1982, non ha ancora rilasciato dichiarazioni, ma la ha certamente il cuore distrutto.

Lo si deduce dalle parole dell’amica: “Essere qui con Bevin, sentirla condividere storie su di te e sul tuo amore mi spezza il cuore per lei, perché ha perso l’amore della sua vita e il mondo ne ha perso uno davvero bello”. Quindi le parole di speranza: “So che sarai ancora con lei, e ti sentiremo diffondere la tua luce e la bellezza attraverso tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerti”.

L’uomo aveva lanciato insieme alla moglie una raccolta fondi per un progetto legato all’imprenditoria femminile dal nome “Recess by Bevin Prince”, che ha un’omonima pagina su Instagram, quindi il messaggio dell’amica si chiude invitando chi volesse a donare al progetto delle risorse. La moglie, profondamente legata a lui, pubblicava spesso foto con messaggi d’amore.

*Immagine in evidenza tratta dal profilo Instagram di @bevinaprince