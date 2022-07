A quanto ammonta il patrimonio di Adriano Celentano: quanto ha guadagnato Il Molleggiato

La curiosità degli italiani per conoscere il patrimonio dei cantanti e dei divi dello spettacolo è sempre stata molto alta, ed anche per questo, oltre che per le loro vicende amorose o di abitazione, esistono i settimanali ed i mensili che si occupano di gossip, oltre ai vari siti internet. Una delle domande che vengono alla mente riguarda uno dei cantanti italiani più famosi, Adriano Celentano. Ebbene la risposta è veramente interessante in quanto il suo patrimonio personale arriva alla cifra di 50 milioni di euro.

Adriano Celentano ha guadagnato cifre molto alte

La cifra è veramente alta, ma è pur sempre il risultato di una carriera lunghissima e fortunata sia nel mondo della canzone che in quello del cinema, oltre alle varie partecipazioni televisive ed agli spettacoli.

Adriano Celentano oggi ha 84 anni ma nonostante l’età resta uno dei cantanti e personaggi più amati dato che è stato l’iniziatore italiano di quello stile, il rock, che non era ancora conosciuto al pubblico italiano e che lui “il molleggiato” come era stato definito, ha letteralmente sdoganato. Nel corso della sua carriera artistica il cantante nato nella Via Gluck, ha pubblicato 40 album di canzoni e venduto, in tutto il mondo, più di 200 milioni di dischi.

Oltre ad essere stato un primatista di vendite nel mondo della canzone, Celentano è stato anche un attore che ha partecipato a molti film, il primo dei quali, intitolato I ragazzi del juke-box è uscito nelle sale nel 1959. Nel mondo del cinema le sue apparizioni sono state oltre 40 e ne ha anche diretto alcuni.

Tra i film si ricordano Serafino, Rugantino, Innamorato Pazzo, Asso e Yuppy Du.

Adriano Celentano e il patrimonio: una gestione oculata

Dalle sue attività Adriano Celentano ha sicuramente tratto dei profitti, che ne fanno il cantante con il maggior patrimonio tra quelli italiani.

Con una gestione oculata, insieme alla moglie Claudia Mori, che era stata sua partner in molte canzoni, “il molleggiato” ha costituito quello che si potrebbe chiamare “impero immobiliare” acquisendo sia terreni che fabbricati, che si trovano in massima parte nel Nord Italia. Un patrimonio che poi andrà in eredità ai tre figli, Rosita, Rosalinda e Giacomo.