Veronica Ruggeri, chi è l’inviata de Le Iene che ha partecipato a Miss Italia: carriera e vita privata, gli ex fidanzati

Veronica Ruggeri è apparsa in televisione partecipando alle selezioni di Miss Italia, per poi lavorare a programmi come Zelig e Le Iene. Chi è nella vita privata l'inviata.

Tutti conosciamo la bella e affascinante Veronica Ruggeri, l’ex finalista di Miss Italia oggi inviata speciale del programma Le Iene, per il quale realizza interessanti e coinvolgenti servizi.

Veronica ha fatto parlare di sé anche per l’accesa vita sentimentale, che per qualche tempo l’ha vista legata a Piero Barone, il cantante del trio Il Volo.

Chi è Veronica Ruggeri: l’inizio con Miss Italia e il lavoro in tv

Ma chi è dunque Veronica Ruggeri? La bella ex miss, alta 1,74 per 60 kg di peso, è nata il 14 maggio 1991 a Borgotaro, in provincia di Parma e sin da giovanissima è stata un’appassionata di basket, sport che ha sempre praticato mentre frequentava la scuola.



Una volta conseguita la maturità scientifica, inizialmente Veronica pensa di intraprendere la carriera militare, salvo poi decidere prima di laurearsi presso la facoltà di Economia e Finanza di Parma, e poi di tentare la carriera nel campo dello spettacolo: nel 2011 prima partecipa e vince Miss Parma per poi arrivare in finale al concorso nazionale Miss Italia. Contemporaneamente, la Ruggeri prende parte al programma locale Zerosette Tv.

La carriera di Veronica Ruggeri

Dopo aver preso parte al concorso di bellezza, Vanessa inizia a partecipare a una serie di programmi, tra i quali Zelig e successivamente Le Iene, in cui ancora oggi la bella miss trentenne dal 2013 realizza numerosi e accattivanti servizi come inviata.



In qualità di inviata per Le Iene, Veronica porta avanti una serie di inchieste socialmente utili e interessanti come quelle che toccano argomenti quali body-shaming, violenza sulle donne, anoressia, bulimia, malattie rare, stalking, pedofilia e prostituzione minorile.

La vita privata di Veronica Ruggeri

La vita privata della Ruggeri è stata spesso al centro della cronaca rosa e delle riviste di gossip: nel 2015 Veronica si è legata sentimentalmente all’attaccante vicentino Gianmario Comi e dal 2017 al 2019 ha fatto coppia con il collega Stefano Corti.

Per un brevissimo lasso di tempo ha frequentato il cantante Piero Barone de Il Volo mentre, dal 2019, fa coppia fissa con il collega e Iena Nicolò De Devitiis.