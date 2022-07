Francesco Totti e Ilary Blasi, la casa della coppia storica è una reggia: ha 36 stanze e ogni genere di confort, le immagini

Anche se sono una delle coppie più famose e conosciute in tutto il mondo, non si hanno grandi informazioni sulla vita privata di Francesco Totti e Ilary Blasi. Le immagini che le due star postano sui social non riguardano la loro quotidianità né tantomeno la loro abitazione che da quanto ne sappiamo è incredibile. Scopriamo insieme alcuni dettagli della villa da sogno dei due.

Una villa con piscina, giardino e non solo

L’enorme villa di Francesco Totti e Ilary Blasi non ha nulla da invidiare a quelle delle star di Hollywood visto che oltre a una piscina collocata in un vasto giardino nell’abitazione c’è talmente tanto spazio che alcune stanze sono state adibite a spazi per giochi con tanto di biliardo e tavolo da ping pong.



Gli interni sono moderni con pavimento in marmo lucido e non mancano arredi di design e per non farsi mancare nulla i due vip hanno deciso di installare una piscina interna per l’inverno e una sala cinema molto grande.

immagini dai social di Francesco Totti e Ilary Blasi

Le stanze principali della casa di Francesco Totti e Ilary Blasi

Nella villa di Francesco Totti e Ilary Blasi pare ci siano 36 stanze e tra queste ne spicca una particolare che il calciatore ama più di ogni altra: la sala della collezione di maglie.

Nella vasta camera le pareti sono tappezzate di immagini e riferimenti alle passioni di Francesco così come oggetti e ricordi del suo passato di calciatore.

Non mancano le numerose maglie da calcio che Totti ha collezionato con lo scorrere del tempo e bacheche che ricordano i suoi successi.

La sala da pranzo è ricca di elementi di design come le famose poltroncine Louis Ghost di Kartell, lampadari moderni e quadri di valore.

Il giardino per i veri campioni

Lo sport è il punto di riferimento della coppia e per questo motivo nel lussuoso giardino sono presenti diverse zone, alcune dedicate al relax e altre all’attività fisica con tanto di campo da calcio e di calcetto nonché un campo di squash e di paddle.