“Francesco Totti e Ilary Blasi stasera comunicheranno la decisione di separarsi”: l’annuncio di Dagospia

Già mesi fa il sito diretto da Roberto D’agostino aveva annunciato una crisi tra i due, ma la coppia aveva smentito invocando “rispetto“. Ora, Dagospia lancia una bomba, che comunque non è ancora confermata. Cosa succede.

La notizia di Dagospia di febbraio e le smentite di Ilary Blasi e Francesco Totti

Con palpabile orgoglio, oggi Dagospia annuncia in anteprima la presunta notizia della fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi (notizia attualmente non confermata). “Stasera Francesco e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale“ – esordisce il sito.

A febbraio scorso, Dagospia aveva parlato con toni simili di una crisi ma all’epoca era subito seguita una serie di smentite, su Instagram e nelle trasmissioni televisive. Quasi subito, Totti, in una delle rare apparizioni social di questo tipo, aveva pubblicato delle stories su IG in cui attaccava l’atteggiamento dei media nei confronti della sua relazione e smentiva che ci fosse una crisi, invocando rispetto. “Nelle ultime ore – aveva detto l’ex capitano della Roma – ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia”. Quindi aveva lanciato un appello ai media facendo presente che questo genere di gossip stava ferendo soprattutto i suoi figli.

“Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose – aveva esordito Totti – di fare attenzione: perché di mezzo ci sono dei bambini e i bambini vanno rispettati. Sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire“. In una dura intervista a Verissimo, poi, anche Ilary Blasi aveva ulteriormente zittito tutti parlando di “accanimento mediatico” nei confronti suoi e della sua famiglia. Alla conduttrice e collega di una vita, Silvia Toffanin, Blasi aveva chiarito con fermezza: “Non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno se non ai miei figli, che sono grandi e ovviamente ci hanno chiesto cosa stava succedendo“.

Quindi Blasi era tornata a parlare di come fosse frequente questo genere di voci: “Da quando mi sono fidanzata con Francesco Totti – aveva precisato a Verissimo – ogni tot di anni e nella stessa modalità sono uscite questo tipo di notizie“. Negli studi Mediaset, quindi la conduttrice dell’Isola dei famosi aveva risposto anche sulla foto che avrebbe alimentato il gossip intorno alla presunta rottura, una foto che ritrae Totti insieme a una ragazza allo stadio. “Non la conosco – aveva raccontato – l’ha incontrata in un centro sportivo, gli ha chiesto una foto ma questo succede tutti i giorni nella vita di mio marito.

La gente gli chiede autografi, si ferma, gli parla”.

“Dagospia aveva ragione”: l’annuncio di Dagospia di oggi

Ora Dagospia riprende le smentite di allora di Totti e Blasi e torna a sostenere la tesi di una separazione con forza.

Il sito di D’Agostino esordisce con un “Dagospia aveva ragione”, riferendosi all’annuncio smentito di febbraio scorso. Poi, ripercorrendo le tappe del presunto scoop, Dagospia mette subito in chiaro che l’aveva detto: “Era il 21 febbraio quando questo disgraziato sito annunciò la fine dell’idillio tra il pupone e la sua pupa”.

Quindi torna a parlare delle reazioni dell’epoca: “Da quel momento un inutile fiume di smentite, chiacchiere, imbarazzanti video, tentativi di occultamento e altro bla-bla-bla”. Quindi continua: “Dago: I problemi di casa Totti? Li sapevano tutti, ma nel giornalismo sportivo vige spesso la legge dell’omertà”. Secondo quanto riporta Dagospia: “Stasera Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano – sostiene il sito – con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale”.

Ma tutti si chiedono se si tratti di un’indiscrezione o se davvero Ilary Blasi e Francesco Totti annunceranno la loro separazione questa sera.