Marco Melandri e Manuela Raffaeta non stanno più insieme, la rivelazione di lei: “È tornato a frequentare quella ragazza”

Alla fine il matrimonio del pilota Marco Melandri con la moglie Manuela Raffaeta è naufragato: non sarebbe bastato il periodo di lontananza dato dalla partecipazione di lui a L’Isola dei Famosi a riportare pace in casa Melandri. A raccontarlo è stata proprio Manuela, che ha spiegato che il marito, tornato dall’Honduras certo di volersi concentrare di nuovo sulla famiglia, in realtà ha cambiato idea in pochissimo tempo.

Manuela Raffaeta, la rivelazione dopo il silenzio

La notizia arriva con un collage di foto: sono ritratti di Manuela, Melandri e la loro figlia, Martina, sempre insieme e sorridenti.

A quanto pare la rivelazione arriva dopo numerosi messaggi da parte dei follower, che da tempo chiedevano alla donna come mai non comparisse mai con il marito. “Dopo cinque giorni dall’uscita dell’Isola dei Famosi è tornato a frequentare quella ragazza … Non mi pronuncio per la scelta !!” Ha infatti scritto, rivelando che Melandri non avrebbe mai davvero lasciato la donna con cui lui stesso aveva ammesso di aver avuto una relazione extraconiugale.

Poi, Raffaella continua: ”L’anno scorso ho difeso con i denti e le unghie la mia famiglia, e i nostri splendidi 16 anni.Ho perdonato cose più grandi di me ,senza piangermi addosso e ho sempre cercato di non aggravare i conflitti ingoiando bocconi amari. Chi mi conosce e mi ama lo sa’ bene ! Sostengo che per salvare la Famiglia bisogna lottare e so’ che a volte le famiglie devono attraversare periodi tempestosi ..Parlo di Amore e non di passione dato che dura pochi anni”.

In conclusione, la Raffaeta dà alcuni consigli al saporò di frecciatine: “Concludo con alcune frasi che spero possano aiutare tutte quelle donne che mi scrivono ogni giorno in difficoltà.

– L’amore vero non finisce mai. Si sceglie di spegnerlo e di non lavorarci più !!

– Le persone non vanno mai via per qualcosa di più bello ma per qualcosa di più facile.

– La vera libertà non sarà mai con una nuova donna /uomo una nuova casa o un nuovo luogo dove abitare, la vera libertà e la vera felicità la troverete sempre solo dentro voi stessi”.

Marco Melandri e la confessione sul tradimento

Marco Melandri non aveva mai nascosto di aver tradito la moglie: addirittura aveva pubblicato, lo scorso marzo, un post in cui compariva sia con la famiglia sia, con una foto, con l’amante, e spiegava, parlando di quello che per lui sarebbe stato un brutto periodo: “Spesso la vita è imprevedibile e le cose cambiano velocemente.

Ho iniziato a sentirmi sempre in difetto con tutto e tutti, sentivo di lasciar dietro di me dolore, tristezza e non piu amore e allegria..Ho rimesso la mia vita in ordine partendo dalla priorità assoluta, mia figlia…Ho fatto tagli e rinunce in modo non sempre carini e gentili…”. Melandri non aveva poi mancato di parlare dell’amante: ”AM una ragazza brillante, dal QI decisamente superiore al mio è stata una compagna di viaggio fantastica, le auguro tutto il bene possibile e non smettero mai di scusarmi per non averle dato ciò che meritava…”.

Le cose, a quanto pare, sono cambiate rispetto ai tempi di pubblicazione di quel post.