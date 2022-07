Massimo Ranieri, le sue condizioni dopo la caduta dal palco di due mesi fa: come sta adesso il cantante

Essere su un palco a 72 anni non è una cosa da poco, ma infortunarsi sul palco a quell’età può essere un dramma. È successo a Massimo Ranieri, che lo scorso 6 maggio era caduto rovinosamente dal palco nel corso di un concerto ed i suoi fan avevano temuto tantissimo per il cantante.

Massimo Ranieri cade dal palco e si fa male: le sue condizioni

Si stava esibendo, e all’improvviso è caduto dal palco davanti agli occhi spaventati dei suoi fan: massimo Ranieri, lo scorso 6 maggio, ha fatto spaventare il suo pubblico per alcuni lunghi minuti. La dinamica dell’incidente è stata subito chiara: il cantante probabilmente non si è accorto che il palco era finito ed ha messo i piedi in fallo, cadendo.

Ovviamente, dato il tipo di caduta, si è temuto il peggio: per tutto il tempo prima dei soccorsi ha fatto però sperare che il cantante non abbia mai perso conoscenza. Probabilmente, la caduta è stata anche provocata dal fatto che le luci di scena potrebbero aver accecato il cantante.

Il post sui social di Massimo Ranieri: “Sto bene”

Per molto tempo Massimo Ranieri non ha più dato sue notizie, ma ora è proprio il cantante a palesarsi sui social per raccontare come sta: “Ciao, è un po’ di tempo che non ci vediamo e non ci sentiamo, per il ben noto incidente che mi è successo a Napoli due mesi fa.

Comunque sono qua per dirvi che sto bene, va tutto bene, procede tutto benissimo”.

A quanto pare il cantante sta tanto bene da poter fare autoproduzione. “Da domenica 10 luglio e per 10 domeniche ci “vediamo” su Rai 1 alle 17.20 con le repliche di “Sogno e Son Desto“. Vi abbraccio tutti aspettando settembre per tornare dal vivo!”.

Guarda il video: