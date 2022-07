Oroscopo di Paolo Fox dell’11 luglio 2022: giornata lavorativa molto positiva per 4 segni

L'oroscopo di Paolo Fox per questo lunedì promette grandissimi miglioramenti sul posto di lavoro per alcuni segni che finalmente potranno avere qualche soddisfazione in più.

Ecco l’oroscopo di lunedì 11 Luglio per i 12 segni zodiacali, tratto dalle parole dell’astrologo Paolo Fox sulla sua app astri.

Ariete

Lunedì è una giornata che promette molto bene ai nati nel segno riguardo all’ambito sentimentale, con miglioramenti rispetto alle giornate precedenti. L’importante è “lasciarsi andare” e abbandonarsi alle emozioni in arrivo. Buone prospettive anche nell’ambito lavorativo.

Toro

Chi sta pensando di interrompere una storia d’amore deve riflettere bene prima di prendere una decisione definitiva. La serata di lunedì è un’ottima occasione per stare in compagnia. Buone le prospettive in ambito lavorativo, ma attenzione ad analizzare bene gli errori precedenti.

Gemelli

Nella giornata di lunedì i nati nei Gemelli devono restare molto calmi e agire con la massima cautela specialmente nell’ambito sentimentale, a causa della Luna in opposizione. Evitare le liti che potrebbero arrivare a causa di momenti di nervosismo. Per i single c’è l’opportunità di iniziare un nuovo lavoro in proprio.

Cancro

In ambito sentimentale lunedì sarà un giorno caratterizzato da un cielo abbastanza critico per quanto riguarda le decisioni da prendere. L’importante è analizzare bene la situazione e schiarirsi le idee.

In questo senso potrebbe essere positiva una chiaccherata con una persona fidata. In ambito lavorativo c’è la possibilità di risentire della stanchezza fisica.

Vergine

I nati nella vergine nella giornata di lunedì devono essere molto prudenti nell’ambito dell’amore in quanto la Luna ha un aspetto contrario e questo potrebbe creare alcune divergenze tra i partner. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno alcune decisioni da prendere ma saranno più facili.

Bilancia

Lunedì giornata molto stimolante sotto l’aspetto del lavoro per i nati nel segno. Per questo potrebbe essere l’occasione giusta per richiedere un aumento per chi ha già un’occupazione oppure affrontare un colloquio alla ricerca di lavoro.

Buoni momenti anche in campo sentimentale.

Scorpione

Per i nati nello Scorpione lunedì si presenta come una giornata molto attiva nell’ambito lavorativo con la possibile conclusione di accordi interessanti. Importante lasciarsi alle spalle l’ansia e migliorare i rapporti con le persone vicine.

Sagittario

L’oroscopo di Paolo Fox di lunedì per i nati nel segno indica interessanti novità in ambito lavorativo e un possibile nuovo inizio.

Nell’ambito dell’amore sarà necessario fare molta attenzione ad evitare dei fraintendimenti, attendendo alcuni giorni per rispondere.

Capricorno

Lunedì che si presenta bene per i nati nel segno che si sentiranno più forti ed energici. Per coloro che vanno in cerca di un lavoro maggiormente remunerativo è l’occasione giusta grazie alle idee più chiare e quindi potrà aspirare sia ad un cambio di ruolo che di azienda. Attenzione a Giove, ancora in aspetto criptico.

Acquario

Le anticipazioni dell’astrologo Paolo Fox per questo segno indicano per lunedì un deciso miglioramento rispetto ai giorni precedenti e la voglia di “rimettersi in gioco” nell’ambito sentimentale.

Attenzione però a Marte in posizione dissonante che non aiuta in questo senso.

Pesci

Per i nati nel segno lunedì è necessario fare attenzione alla Luna, ancora stuzzicante, evitando di farsi prendere dal nervosismo. Sarà necessario mantenere la calma soprattutto con gli affetti più cari. Buone le prospettive in ambito lavorativo.