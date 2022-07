Oroscopo di Paolo Fox della settimana dall’11 al 17 luglio: Scorpione in difficoltà, per il Toro invece arrivano buone notizie

Sarà una settimana difficile per alcuni segni, che si troveranno in difficoltà con l'amore. Il Toro invece può stare sereno.

Ecco l’oroscopo per la settimana dall’11 al 17 luglio uscito sull’app astri dell’astrologo Paolo Fox e suddiviso per i 12 segni dello zodiaco.

Ariete

I nati nell’Ariete in questa seconda settimana di luglio hanno un oroscopo 4 stelle e avranno buone sensazioni soprattutto nel campo dell’amore, con possibilità di nuovi incontri. Nell’ambito del lavoro ci saranno delle ottime soddisfazioni, per cui i momenti difficili si possono considerare superati.

Toro

Per i nati nel Toro sarà una settimana da oroscopo cinque stelle con il cielo che promette bene per quanto riguarda l’amore con Marte dalla parte dei nati nel segno.

Buone possibilità anche per quelli che sono attualmente single. Primi riscontri positivi nell’ambito del lavoro. Mercoledì sarà la giornata più interessante della settimana.

Gemelli

Cinque stelle anche per i nati nel segno dei Gemelli con l’estate che promette bene nel campo dell’amore sia per le coppie affiatate che per i single. In questa settimana sono possibili nuovi incontri, mentre sul lavoro si potrebbero verificare dei problemi con colleghi dei segni del Cancro o dell’Ariete.

Cancro

Quattro stelle per i nati nel segno del Cancro che per quanto riguarda l’amore troveranno tra poco Venere dalla loro parte, ed hanno Marte già attivo.

Nella settimana è il momento giusto per lasciarsi andare. Nell’ambito del lavoro i nati nel segno potrebbero essersi messi in discussione a causa di alcuni cambiamenti.

Leone

Oroscopo settimanale a 5 stelle anche per i nati nel Leone che avranno ottimi giorni per quanto riguarda l’amore. Questa settimana per il Leone è interessante ma deve cercare di non fare confusione e ci sarà la nascita anche di nuove amicizie. Novità in arrivo in ambito lavorativo.

Vergine

Per i nati nel segno della Vergine ci sono alcune difficoltà a “smuoversi” dalle proprie posizioni, e specialmente nella prima parte della settimana questo potrebbe causare dei problemi dal lato sentimentale.

Bene nel lavoro dove è possibile anche guardare al futuro con maggiore ottimismo.

Bilancia

Per i nati nella Bilancia una settimana a quattro stelle, con alcune lievi difficoltà nel campo dell’amore ma risolvibili nel fine settimana. Il lavoro non offre certezze ma in questa settimana è necessario assolutamente mantenere la calma, specialmente dal punto di vista economico.

Scorpione

Per quanto riguarda il campo dell’amore i nati nel segno avranno Marte in opposizione, e potrebbero verificarsi delle relazioni ambigue.

In attesa di avere Venere favorevole è necessario mantenere la calma, mentre nel lavoro conviene rimandare i progetti a dopo l’estate.

Sagittario

Per i nati nel Sagittario settimana agitata nel campo dell’amore anche per l’opposizione di Venere.

È necessario fare attenzione per quanto riguarda le storie con persone già impegnate. Venerdì e sabato saranno giorni ottimi per recuperare. Stabili i nuovi progetti per quanto riguarda il lavoro.

Capricorno

La prossima settimana è quella giusta per i nati nel segno per fare chiarezza nel campo dell’amore, mentre in quello del lavoro si devono mantenere le cose che si hanno già, e risolvere dei problemi che si presenteranno.

Acquario

Bene nel campo dell’amore grazie alla presenza dalla parte dei nati nel segno del pianeta Venere. La settimana è giusta per risolvere alcuni piccoli problemi in sospeso. Nella giornata di venerdì possibili nuove conoscenze. Per il lavoro settimana tranquilla e momento giusto per iniziare a pensare a cosa fare dopo l’estate.

Pesci

Nell’ambito dell’amore i nati nel segno devono mantenere il più possibile la calma in attesa di una seconda parte del mese che promette bene, lasciando perdere la diffidenza innata.

Nell’ambito del lavoro saranno positive sia la giornata di lunedì che quella di martedì.