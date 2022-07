Caterina Balivo va a La 7: quale programma condurrà

La conduttrice per la prima volta entra a far parte della squadra di La 7 e lo fa con un programma del tutto nuovo per la rete. Di cosa si tratta.

Ieri Urbano Cairo ha presentato i palinsesti per la prossima stagione televisiva di La 7. Tante le novità, tra queste l’ingresso del volto televisivo Rai Caterina Balivo.

Caterina Balivo condurrà un programma su La 7: l’annuncio

“Palinsesti finiti, io e Valeria stiamo cercando di capire com’è andata? è andata bene, a parte le luci” – così in una storia sul suo profilo Instagram Caterina Balivo commenta le scelte del suo nuovo editore, Cairo. Ieri infatti sono stati annunciati i volti che popoleranno la prossima stagione di la 7 in una cornice che ha come slogan “Esserci sempre”. Tutti confermati i nomi storici: Lilli Gruber, Myrta Merlino, Tiziana Panella, Corrado Formigli, Andrea Purgatori, Diego Bianchi, Giovanni Floris, Massimo Giletti eccetera.

Ma anche qualche conferma recente, come Concita De Gregorio, “acquisto” dello scorso anno e che si aggiudica anche una variante nuova di In Onda, incentrata sui libri (dovrebbe chiamarsi appunto In Onda – Libri). La vera sorpresa però è l’ingresso nella rosa di Cairo di due importanti nomi molto diversi tra loro: Aldo Cazzullo, giornalista storico del Corriere della Sera e Caterina Balivo, per anni volto Rai, iconica conduttrice di Detto Fatto, che adesso quindi entrerà nella rete di La 7.

L’annuncio è stato seguito da un post di benvenuto sulla pagina Instagram del canale, che spiega che “Nella fascia preserale Balivo debutterà con un nuovo game show”. A lei sarebbe infatti affidato il prezioso incarico di inserire un programma di intrattenimento nella fascia che adesso è occupata dai film.

Caterina Balivo conduttrice di La 7: come sarà il suo programma

Ex modella di origini campane, Balivo esordisce in televisione come valletta al fianco di Fabrizio Frizzi nel programma Scommettiamo che…? Presto però comincia a mostrare la sua abilità davanti alla telecamera anche come giornalista e conduttrice e piano piano scala la vetta.

Da conduttrice partecipa a Linea Verde, Festa italiana, La vita in diretta, Stasera mi butto, e dopo vari anni e un’assenza legata alla maternità ritorna con Detto Fatto su Rai due, che conduce dal 2013 al 2017, anno della sua seconda maternità.

Rientra in televisione nel 2021 come giurata del programma di Milly Carlucci, Il cantante mascherato. Quindi adesso è pronta per una nuova avventura: a partire dal 12 settembre dovrà condurre un game show ancora senza titolo ma basato sulle parole. Si tratterebbe infatti di un format concettualmente simile all’enigmistica.

“Vogliamo fare un investimento e una cosa nuova con il game show di parole – spiega Cairo – condotto da Caterina Balivo, giovane e brillante conduttrice che viene dalla Rai molto attiva sui social che interagirà con le coppie di concorrenti in studio”. Felice la reazione di Balivo, che ha condiviso sul suo profilo Instagram delle foto e delle stories subito dopo i palinsesti. Non potevano mancare foto con Cairo e Gruber.