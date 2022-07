Noemi Bocchi, le parole dell’ex marito Mario Caucci: Totti ha tutta la mia comprensione, è il mio salvatore”

Pare che ci sia una sola persona in Italia che sia felice della rottura tra ilari basi e Francesco Totti, e questa persona è l’ex marito di Noemi Bocchi. Lei, ormai lo sanno pure le pietre, è la statua di cera ispirata a Ilary Blasi che avrebbe catturato il cuore del Pupone. La 34enne romana fino a poco tempo fa era sposata con Mario Caucci, imprenditore e team manager del Tivoli calcio, che in una recente intervista si definì tutt’altro che distrutto per il flirt (ancora non confermato) tra la Bocchi e Totti. Le sue parole potrebbero essere totalmente smentite dai fatti o rivelarsi, un giorno, la pesante profezia sul futuro dell’ex capitano della Roma.

Solo i fatti ce lo diranno.

Mario Caucci e Noemi Bocchi, un matrimonio e due figli

Mario Caucci, con Noemi Bocchi, ha avuto una relazione piuttosto lunga: i due hanno anche avuto due figli. Lei, appassionata di Padel e della Roma (passioni condivise con Totti) assomiglia in maniera quasi inquietante a Ilary Blasi. Lui, imprenditore e manager, sembrava non avere alcuna nostalgia della vita matrimoniale che li univa. Addirittura, in un’intervista a La Stampa, Caucci aveva detto:”Totti ha tutta la mia comprensione, è il mio salvatore, io so bene cosa c’è oltre l’immagine di mia moglie… Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che ne può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano tutta la mia comprensione”.

Le parole di Alex Nuccetelli su Totti:”Se fosse stato per lui…”

Insomma, il divorzio Caucci-Bocchi sembra poter essere stato anche peggiore della separazione Totti-Blasi.

Va detto che ancora non si sa se e come avverrà una separazione del popone da quella che lui ancora chiama “mia moglie” e che, secondo alcuni, lui non avrebbe mai voluto lasciare.

Lo avrebbe detto anche l’amico di Totti. Alex nuccetelli, famoso Pr romano, a Il Messaggero:”Se fosse stato per Francesco, questo matrimonio sarebbe continuato.

Hanno aspettato che Ilary terminasse l’Isola. Si sono presi del tempo, dopo che esplose il caso qualche mese fa, per organizzare tutto, sistemare anche i vati legittimi rapporti economici. Lo hanno fatto per i rispettivi attuali compagni, penso”.