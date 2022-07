Riccardo Manera, drammatica notizia: “Lesione di tipo tumorale”, le parole dell’attore di Volevo Fare la rockstar

Nella giornata di ieri Riccardo Manera, attore divenuto famoso per la serie Volevo fare la rockstar, ha dato una drammatica notizia ai suoi fan: ha una lesione tumorale a livello cerebrale, e sono molte le domande a cui deve ancora trovare una risposta riguardo alla sua prognosi.

Riccardo Manera rompe il silenzio sulla sua assenza dai social

Riccardo maniera ha voluto dare il triste annuncio del suo problema di salute attraverso i social e lo ha fatto con sorrisi e facce buffe: un modo, forse, per esorcizzare la drammaticità della notizia. “È un mese che convivo con questa cosa, non molti lo sapevano, ora forse per alleggerirmi un po’ io, lo sto scrivendo qui.

Almeno se si sa è perché l’ho detto io. È un mese e passa che son sparito dai social, penso sarà così per un po’ e un motivo c’era, c’è.”.

Subito dopo Manera spiega per quale motivi ritiene sia fondamentale per lui scrivere e mettere nero su bianco determinati pensieri, ben consapevole del fatto che sta per affrontare un cammino molto difficile:”Questo post è per me. Perché nel caso avessi momenti di down so dove andare a guardare. Stamattina mi han fatto una biopsia, chissà che cos’ho. Mi han detto una lesione di tipo tumorale inside my head, ma non si sa ancora di che tipo e gravità.

La prassi vuole che io aspetti una ventina di giorni e li aspetterò. Ma a prescindere stic*zzi, anzi, sti grandissimi c*zzi! La battaglia è da combattere e si combatte!”

Infine, l’attore ha sottolineato quanto il caso e la sorte siano stati ironici con lui: a quanto pare avrebbe appena finito di girare una serie circa un mese fa, ed era già malato.

“Chissà come ho fatto”, dice.

Riccardo Manera ringrazia i follower per la solidarietà

Poco fa l’attore ha anche voluto ringraziare tutti coloro che gli hanno fatto sentire la sua vicinanza:”I messaggi e la vicinanza son stati tanti, tantissimi.

Ho voluto rendere pubblica la cosa per non essere l’unico con questo peso, per quanto sia mio e solo mio. Penso di aver risposto a tutti (qui in ospedale non c’è molto da fare), mi avete riempito la serata e la mattinata, grazie. Io sto bene a parte questa cosa e non mollo nulla, neanche di un centimetro, di questo potete star certi. Ricky”.