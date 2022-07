Oroscopo di Paolo Fox per il 15 luglio 2022: le cose vanno meglio per i Pesci, problemi per la Vergine

Ecco l’oroscopo di venerdì 15 luglio preparato dall’astrologo Paolo Fox, che contiene le previsioni per ognuno dei i 12 segni zodiacali.

Ariete

I nati nell’Ariete oggi potrebbero avere degli incontri intriganti. Nell’ambito sentimentale è una buona giornata per i single. Per il lavoro serve dare un forte rilancio ai progetti in corso e mettere a punto qualcosa di importante.

Toro

Venerdì giorno tranquillo per i nati nel segno che ritrovano grande serenità e pensano di rimettersi in gioco nel campo sentimentale. Per quanto riguarda l’attività lavorativa sarà un giorno positivo per chi lavora in proprio.

Gemelli

I nati nei Gemelli venerdì hanno la Luna dalla loro parte e quindi buone sensazioni nell’ambito sentimentale. Nel settore del lavoro devono evitare di assumere posizioni drastiche, cercando di rivedere le cose con calma.

Cancro

Per i nati nel segno venerdì sarà una giornata abbastanza noiosa e nella quale si devono evitare le polemiche in famiglia. Nell’ambito lavorativo è bene non fare le cose in fretta.

Leone

Per i nati nel segno del Leone la giornata di Venerdì non porta tanta pazienza per cui devono cercare di non avere discussioni nel campo sentimentale rimandandole al giorno successivo.

Bene nell’ambito lavorativo con la capacità di superare momenti di perplessità.

Vergine

Per i nati nel segno nella giornata di venerdì sarà necessario mantenere un atteggiamento calmo in amore. Per quanto riguarda l’attività lavorativa sarà necessario attendere lunedì per un cambiamento positivo.

Bilancia

Mantenere la calma nelle discussioni in ambito sentimentale è decisivo per i nati nel segno per la giornata di venerdì. Nell’ambito del lavoro buone notizie da incontri con persone lontane.

Scorpione

Gli impegni della giornata potranno far soffrire i nati nel segno dal punto di vista dell’amore, anche per la Luna contraria nel segno. Nell’ambito lavorativo è necessario non essere frettolosi ed evitare le discussioni inutili.

Sagittario

La giornata di venerdì riporta la serenità e la voglia di agire per i nati nel segno del Sagittario nell’ambito sentimentale. Sul lavoro è l’occasione giusta per cercare di rialzarsi dopo le cadute precedenti.

Capricorno

La giornata di venerdì permetterà di dire basta ai pensieri negativi in ambito sentimentale, con i prossimi giorni che saranno sicuramente migliori. Sul lavoro sarà una giornata abbastanza noiosa.

Acquario

I nati nell’acquario in questo giorno hanno la Luna dalla loro parte e devono pensare al divertimento, magari effettuando dei nuovi incontri.

Nell’ambito del lavoro arriveranno idee nuove.

Pesci

I nati nei Pesci dopo alcuni momenti di crisi possono ora recuperare nell’ambito sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro sono in arrivo dei miglioramenti e non si devono sottovalutare i nuovi incontri.