Pif, chi è Pierfrancesco Diliberto e la vita privata: chi sono la moglie Nabila Ben Chahed e la figlia Emilia

Tutti conosciamo l’ex Iena, oggi il regista e autore Pif, al secolo Pierfrancesco Diliberto, nato a Palermo il 4 giugno 1972.

Dopo aver preso parte al programma Le Iene, il successo di questo personaggio è arrivato prima grazie alla partecipazione al programma Il Testimone e poi in qualità di regista del film del 2013, La mafia uccide solo d’estate. Infine, nel 2021 arrivano la seconda edizione de Il Testimone e il film E noi come stronzi rimanemmo a guardare.

Pif, la carriera: Il Testimone e il lavoro come regista

Dopo il liceo, Pif segue dei corsi Media Practice a Londra e successivamente vince un concorso per le reti Mediaset diventando autore televisivo.

La sua carriera inizia quando, nel 2001, prende parte al programma di Italia 1 Candid & Video Show, esordendo prima come autore e poi in qualità di inviato per Le Iene, che gli dà la fama.

Proprio grazie alla partecipazione a Le Iene, Pif mette in campo la sua nota ironia e crea un programma tutto suo per La7, Il Testimone, che conduce ottenendo enorme successo dal 2007 al 2017 e grazie al quale gira l’Italia testimoniando in merito a eventi e storie di vario tipo.

Nel 2013 Pif esordisce come regista e attore principale con il film La mafia uccide solo d’estate, una commedia romantica che narra la storia d’amore di Arturo e Flora, ambientata nella Sicilia di Cosa Nostra degli anni Settanta e Novanta.



Incontriamo nuovamente Pif nel 2021 in una nuova e intrigante stagione de Il Testimone e con il film distribuito su Sky Cinema e su Now TV, E noi come stronzi rimanemmo a guardare.

Pif, chi sono la moglie Nabila Ben Chahed e la figlia

Pif è stato legato sentimentalmente alla conduttrice televisiva e collega de Le Iene, Giulia Innocenzi, dal 2011 al 2016.



Nel 2018 il regista incontra e si fidanza con Nabila Ben Chahed che però non fa parte del mondo dello spettacolo e della cui vita privata si sa davvero poco.



Nell’agosto del 2020 la coppia dà alla luce la loro prima figlia, Emilia.

Su Instagram possiamo ammirare numerosi scatti che riguardano la quotidianità della famiglia, mentre, appunto, poco si sa della vita lavorativa di Nabila, che sembra abbia origini torinesi e viva a Roma. Sappiamo che sul suo profilo Instagram sono presenti vari link a Refugees Welcome Italia, la nota organizzazione che incentiva l’inclusione sociale di giovani uomini e donne rifugiati, arrivati in Italia senza accompagnatori.