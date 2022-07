Separazione Ilary-Totti, interviene la sorella Melory Blasi e punta il dito contro Alex Nuccetelli: lui risponde

Nel pandemonio di chiacchiere esploso dopo la notizia della separazione Totti-Blasi, ovviamente fioccano le supposizioni su dove sia nata la crepa che ha portato al crollo del legame tra i due. Chi ha tradito chi? Chi per primo ha piantato il seme della discordia? Chi, soprattutto, ha deciso alla fine che lasciarsi era l’unica cosa da fare?

Ovviamente molti ritengono di avere la verità in tasca e qualcuno ha già cominciato a dare piccoli indizi (non si sa quanto affidabili) su chi avrebbe gettato la spugna. Le chiacchiere però hanno finito per esasperare qualcuno in casa Blasi.

Il racconto di Alex Nuccetelli: il primo incontro di Ilary e Francesco

Nella giornata di ieri Carmelo Abbate ha riportato le parole di All Nuccetelli, pr romano (ed ex marito di Antonella Mosetti) che dice con orgoglio di essere l’artefice del primo incontro tra Blasi e Totti, nonché il fondamentale cupido del loro matrimonio.

“Eravamo in una sala hobby della casa della mamma di Francesco. Eravamo tanti amici, passavamo il tempo tra calcio balilla e biliardo. Stavo giocando proprio a biliardo con Francesco, quando in tv ci fu l’edizione serale di Passaparola. Inquadrarono Ilary e lui mi disse: ‘Non puoi capire quanto mi piace la letterina romana, me la sposerei’.

Io gli risposi: ‘Ma la conosco, faceva serate anche con me’. Lui mi spiegò che non mi credeva, fatalità quella sera c’era anche Silvia, la sorella di Ilary. Le chiesi: ‘Non è vero Silvia che io conosco la letterina?’, ‘Certo che la conosci’ rispose ovviamente lei. E da quel momento è iniziato tutto, li ho fatti incontrare”.

La rottura: Nuccetelli interviene, “Se fosse stato per Francesco…”

Sulla loro rottura, Nuccetelli si è sbilanciato raccontando come mai si sarebbero presi del tempo per palesarla, e di come sarebbe finita: “Hanno aspettato che Ilary terminasse il programma, l’Isola – ha dichiarato Nuccettelli a Il Messaggero– si sono presi del tempo, dopo che esplose il caso qualche mese fa, per organizzare tutto, sistemare anche i vari legittimi rapporti economici.

Lo hanno fatto anche per i rispettivi attuali compagni, penso. Ma Ilary e Francesco sono due bravissimi ragazzi, seri, che hanno cresciuto dei figli con valori solidi. Certo, mi dispiace che oggi la loro storia finisca”. Infine, ha precisato: “Fosse stato per Francesco il matrimonio sarebbe continuato”.

Melory Blasi, sorella di Ilary, ha palesato il suo disaccordo scrivendo sotto il post di Abbate: “Credo che certi amici farebbero meglio a stare zitti”.

Non è mancata la replica subitanea di Nuccetelli, che ha risposto via Il Corriere della Sera: “Ho letto che Melory, la sorella di Ilary, se l’è presa con me perché parlo troppo, mi è dispiaciuto. Ma se Ilary Blasi si è messa con lui, lo deve soltanto a me. Lo so io quanto ho penato per sistemarli, le ho cambiato la vita”.