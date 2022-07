Simona Ventura parla di Ilary Blasi e Francesco Totti: “Lui è stato molto carino con me, lei no”

A febbraio, quando c’era stato un primo terremoto che aveva investito Ilary Blasi e Francesco Totti e la figura di Noemi Bocchi aveva fatto la sua apparizione nel mondo del gossip, Simona Ventura aveva deciso di intervenire dall’esterno. Nello specifico la conduttrice aveva voluto esternare la sua solidarietà per la coppia in via di separazione: pochi giorni dopo, però, ilari basi aveva smentito a grand voce, inveendo contro la classe giornalistica che a suo dire aveva preso un’enorme granchio. Si era poi anche soffermata sul post pubblicato dalla Ventura, dicendo di non averlo approvato in toto.

Oggi, Simona Ventura torna a parlare della rottura dell’anno (possiamo sbilanciarci? Del decennio).

Simona Ventura dopo il caos di febbraio e il commento di Ilary Blasi

A febbraio, Simona Ventura aveva scritto un post molto amichevole e che voleva esprimere solidarietà alla coppia, dando anche alcuni consigli “non richiesti”, come lei stessa li aveva definiti. A quel post Ilary Blasi aveva reagito apprezzando il gesto ma allo stesso tempo criticandolo, come aveva chiarito durante un’intervista con Francesca Fagnani: “Io non ho capito perché dopo un’ora lo ha fatto, è stata dolce, premurosa ma anche meno Simona, il tempo è importante, poteva aspettare”.

Simona Ventura parla dopo i due comunicati sulla separazione

Oggi che si sa come sono andate le cose (anche se si sa di certo solo quello che è stato dichiarato dai diretti interessati ma Simona Ventura, oggi, ha voluto raccontare a Il Messaggero cosa accadde dopo quel post: “Francesco è stato molto carino con me, dopo quel post.

Ilary non tanto, ma posso capirlo. La separazione porta sconquasso in qualsiasi famiglia, specialmente se ci sono figli. E il fatto di aver cercato una strada per non farli soffrire è lodevole. Comunicarlo è molto utile, perché blocca all’istante le terze, quarte e quinte chiavi di lettura.

È un atto di responsabilità”.