The Voice Senior, quando guadagnano i giudici del programma e chi sono: cachet da capogiro

Ormai tutti conosciamo il noto talent show The Voice, soprattutto considerando l’enorme successo che questo programma ha riscontrato nel giro di pochi anni.

Le varie versioni e formule di The Voice sono programmate ormai in tutto il mondo, le edizioni continuano a ripetersi e tantissimi giovani artisti sono emersi proprio grazie a questo show.

Si tratta di un programma frizzante e leggero che ha fatto innamorare tantissimi telespettatori di ogni età: ecco perché dopo The Voice Italia è stata lanciata l’altrettanto accattivante versione The Voice Senior, dedicata agli artisti non più giovanissimi.

Ma chi compone il cast dei giudici della nuovissima edizione di The Voice Senior e soprattutto, a quanto ammonta realmente il loro cachet?

Chi sono i membri della giuria di The Voice Senior?

Alla conduzione del programma è stata riconfermata Antonella Clerici, perfettamente tagliata per questo ruolo. Ma chi sono invece i giudici della nuova e coinvolgente edizione di The Voice Senior?

Seduti sulla poltrona rossa a valutare le performance degli artisti di età compresa tra i 60 e gli 88 anni, avremo la new entry Orietta Berti e saranno riconfermati Gigi D’Alessio, Clementino e l’eclettica Loredana Bertè.

Quanto guadagnano i giudici di The Voice Senior?

A questo punto è lecito domandarci anche a quanto ammonta il cachet dei giudici del talent show più amato d’Italia, tenendo conto che stiamo parlando di un team di esperti e non di persone qualsiasi.



La giuria ha infatti il compito di scovare nuovi talenti, anche se molti artisti vedranno infranti i loro sogni; pertanto, i guadagni sono di tutto rispetto, sebbene siano contenuti rispetto ad altri programmi.

Anche se non siamo a conoscenza delle cifre esatte, sappiamo che la giuria di The Voice Senior guadagna tra i 10 e i 15 mila euro a puntata.



A questo punto non ci resta che gustarci questa nuova ed emozionante edizione e stare a vedere chi sarà il prossimo artista a conoscere la meritata fama.