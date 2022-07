Uomini e Donne, l’ex tronista Rossella Intellicato mamma bis: è nato il secondo figlio nato dall’amore con Giovanni Ferrero

Rossella Intellicato e Giovanni Ferrero non si sono conosciuti in televisione ma dopo la partecipazione di lei a Uomini e Donne. Hanno due figli.

Rossella indelicato è diventata di nuovo mamma: l’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto pochi giorni fa il secondo figlio dal compagno Giovanni Ferrero, che frequenta dal 2018. I follower della coppia hanno già colto un dettaglio importante legato al nome del piccolo.

Rossella Intellicato mamma bis: è nato il secondogenito

Poco tempo fa Rossella Intellicato aveva dato la lieta notizia: nel giro di poco la famiglia si sarebbe allargata e sarebbe arrivato un altro bambino. L’annuncio della seconda gravidanza era arrivato solo un mese fa, quando la Intellicato già poteva sfoggiare un pancione notevole: “Mamma bis!

Vi svelo il mio secondo segreto…” ed aggiungeva, taggando il marito: “Direi che possiamo fermarci!”

Come si chiama il secondo figli di Rossella Intellicato

Pochi giorni fa la notizia della seconda nascita. Il piccolo si chiama Leonardo Falco Maria: anche il primogenito ha 3 nomi, ovvero Francesco Leone Maria (sì, entrambi i piccoli hanno il terzo nome uguale!), nato a dicembre 2020. Per ora la coppia Intellicato-Ferrero non è sposata, ma i piani potrebbero sempre cambiare.

Rossella Intellicato era arrivata in televisione attraverso il Grande Fratello, ma è a Uomini e Donne che è diventata famosa.

Nello specifico è diventata popolare per via delle sue liti con Tina Cipollari, che avvenivano quasi ogni giorno.

Proprio per le tensioni create avrebbe deciso di abbandonare il programma, senza aver fatto alcuna scelta tra i suoi corteggiatori. In seguito ha deciso di abbandonare il mondo della tv e dedicarsi alle attività di famiglia. Oggi è una felice e realizzata imprenditrice, così come suo marito.