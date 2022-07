Amici, vi ricordate di Anbeta Toromani? Tutto sulla lite con Maria de Filippi che la portò ad andare via dal programma

Anbeta Toromani è una danzatrice albanese, divenuta famosa dopo la partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi nell’edizione 2002-2003. Si piazzò al secondo posto, alle spalle della cantante Giulia Ottonello, e da allora iniziò una carriera sfavillante, che l’avrebbe portata nel giro di pochi anni a calcare i palcoscenici dei più importanti teatri italiani e internazionali. In seguito alla sua prima partecipazione in qualità di concorrente, Anbeta entrò a far parte della squadra di ballerini professionisti del talent di Canale 5. Qui vi rimane in tutto per dieci anni, fino a quando non scoppiò la lite con Maria De Filippi.

Anbeta: la lite ad Amici con Maria De Filippi

La ballerina professionista Anbeta Toromani si era fatta conoscere, oltre che per il suo eccezionale talento nella danza classica, anche per un carattere a volte spigoloso e duro, tanto da arrivare a scontrarsi in più di un’occasione con la padrona di casa Maria De Filippi. Alla base della lite che portò Anbeta ad allontanarsi dalla scuola di Amici ci fu il rimprovero della conduttrice nei confronti della Toromani, colpevole di essere troppo dura con gli allievi di danza della scuola. Anbeta, sentitasi in qualche modo sfiduciata dalle parole della De Filippi, andò via dalla trasmissione, abbandonando così il ruolo di ballerina professionista.

Anbeta ad Amici, il ritorno con Alessandro Macario

Nell’edizione 2022 del Serale di Amici, a distanza di quasi dieci anni dal suo addio al programma, Anbeta è tornata a sorpresa per mostrare una coreografia dell’insegnante Alessandra Celentano.

Accanto a lei c’era il compagno Alessandro Macario. Un grande sorriso nel volto di Maria De Filippi ha accompagnato l’ingresso di Anbeta accanto al fidanzato, a testimonianza di come la lite di qualche anno fa appartenga ormai al passato.

E chissà che la partecipazione al Serale dell’ultima edizione non possa essere il preludio di un ritorno della storica ex allieva di Amici nel programma che l’ha lanciata in Italia e le ha permesso di trasformare il suo amore per il ballo in un lavoro. Nel dubbio, sono già in tantissimi a fare il tifo per un suo ritorno nel corpo di ballo di Amici.