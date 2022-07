Avete visto la casa di Antonella Clerici e Vittorio Garrone? È di una bellezza incredibile, ecco come è fatta

Qualche anno fa Antonella Clerici e Vittorio Garrone hanno deciso di andare ad abitare in una casa immersa nel bosco, in Piemonte. È una residenza incredibile.

Amatissima dai suoi fans, Antonella Clerici ritrova finalmente l’amore con il suo Vittorio Garrone, innamoratissimo e sempre affettuoso. Con lui ha messo sù casa tra le colline piemontesi, un luogo magico che ha il sapore della pace e della serenità che merita.

La casa di Antonella Clerici: un nido d’amore uscito dalle fiabe

Le abbiamo viste sui social e in alcuni programmi televisivi, le immagini della casa di Antonella Clerici e Vittorio Garrone hanno fatto il giro del Web facendo sognare milioni di italiani. La storica conduttrice della prova del cuoco si mostra davvero raggiante, con il suo sorriso contagioso e uno sguardo sereno, tra le mura della villa di Vittorio Garrone.

Dopo il trasferimento dalla Capitale, infatti, Antonella ha deciso di andare a vivere insieme a sua figlia Maelle, avuta con Eddy Martens, a Varinella, in provincia di Alessandria. Si tratta di un paesino situato nel Comune di Arquata Scrivia, nel piemontese, tra le colline e una distesa di alberi che in inverno si coprono di neve e in estate danno una piacevole ombra.

Sarà l’amore che li unisce, la bellezza di Antonella Clerici o la voglia di sognare ancora con storie belle come la loro, ma la villa nel bosco dove hanno deciso di abitare sembra uscita da una fiaba di Walt Disney.

Un luogo magico totalmente diverso dal tran tran cittadino a cui era abituata, una dimora che è stata in grado di placare le sue inquietudini, come ha raccontato in un’intervista, aiutandola a coronare il suo sogno d’amore.

I successi professionali: il ritorno alla Prova del Cuoco

Sono stati anni duri per la conduttrice che ha lasciato per un periodo la Prova del Cuoco per poi ritornare in grande stile, ritrovando ad attenderla i suoi affezionatissimi fan. Ma non solo, Antonella è stata anche conduttrice di The Voice Senior e con la sua eleganza semplice e schietta, è diventata un’icona della televisione italiana.

Una donna in grado di fondere talento, genuinità, bellezza e una spiccata capacità di comunicare con il pubblico, che la sostiene in ogni sua attività con grande empatia. A lei auguriamo ancora tanto successo e un amore che duri tutta la vita.