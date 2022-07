Bob Dylan “vieta” l’uso dei cellulari durante il concerto: il ritorno del cantautore e Premio Nobel in Europa

Il cantautore torna in tutta Europa ma non passa dall'Italia. E decide di "vietare" l'uso dei cellulari durante il concerto. Com funzionerà il blocco.

Il cantante torna in concerto dopo una lunga assenza legata all’emergenza pandemica da Covid-19 e annuncia il suo tour europeo Rough and Rowdy Ways. Ma Bob Dylan mette il veto sulla presenza di cellulari all’evento.

Bob Dylan attraversa l’Europa ma non si ferma in Italia e vieta l’uso dei cellulari

Due mesi di tour con 25 date: il cantante inizierà il 25 settembre a girare tutta l’Europa ma non si fermerà in Italia. Inizia da Oslo, poi due tappe in Svezia, una in Danimarca, sei date in Germania, tre in Francia, una in Belgio, due in Olanda, sette in Inghilterra (di cui quattro al Londra) e due in Scozia, entrambe al SEC Armadillo di Glasgow.

Il cantautore però per questa occasione ha deciso di imporre una regola tassativa ai suoi fan: no ai cellulari. All’inizio del concerto, gli spettatori dovranno chiuderli in una custodia Yondr, appositamente pensata per bloccare gli smartphone e fornita dallo staff del concerto. Ogni spettatore quindi terrà in mano il telefono ma il cantautore ha dichiarato al Daily Mail di aver preso questa decisione per permettere al pubblico di “godersi appieno il suo spettacolo del tour di Rough and Rowdy Ways, senza alcuna distrazione“.

Come funziona il blocco anti-cellulare e chi l’ha già usato

In realtà, come spiegato da Di Geraint Llewallyn al Daily Mail, gli spettatori potranno usare il telefono ma per farlo dovranno spostarsi in un’area in cui è consentito farlo.

La zona in cui si svolge il concerto è quella propriamente interdetta all’uso del telefonino. Una volta sul posto, potranno semplicemente sbloccare la custodia e accedere a tutte le funzionalità del telefono. Non è la prima volta che questo sistema viene utilizzato dai musicisti. In particolare Madonna, Kate Bush, Dave Chappelle e Jack White hanno già sperimentato il blocco del telefono.

La cosa non lascia propriamente contenti i fan, ormai abituati a fotografare e condividere tutto, inclusi i momenti live del concerto. Ma Bob Dylan, musicista e premio Nobel per la letteratura, non ha dubbi.