Elodie su Marracash a Peter Gomez: “Sono ancora innamoratissima. Nessun fidanzato sarà mai alla sua altezza”

Intervistata a La Confessione di Peter Gomez, che andrà in onda venerdì 15 luglio alle 22.45 su Nove, Elodie ha parlato di se stessa e del suo percorso, poi ha anche risposto a molte domande su Marracash. La cantautrice ha spiegato perché è ancora “innamoratissima” di lui.

Elodie parla di Marracash a Peter Gomez: l’intervista al La Confessione

“Fabio tuttora è una persona molto importante per me. Se ho bisogno di un parere, se ho un’idea o un dubbio, spesso mi confronto con lui”. Elodie e Marracash non hanno mai fatto mistero di essere rimasti in buoni rapporti e di nutrire stima reciproca. Quello che non si è mai capito, è se si siano lasciati davvero.

Al di là della forma, però, certo è che nella sostanza di amore ce n’è ancora. Almeno da parte di Elodie, che incalzata da Peter Gomez ha parlato a lungo di Fabio Bartolo Rizzo (in arte Marracash). Il loro rapporto è iniziato molto tempo fa e ha gradualmente segnato una svolta nella carriera della cantante. Gomez quindi le ha chiesto: “È vero che è stato lui che l’ha spinta a raccontare le sue origini?”. Elodie ha spiegato che sì, è stato così, anche in ragione del passato che li accomuna. C’è sempre stato un forte legame. “Lui è rimasto molto affascinato da me come essere umano – dice Elodie – perché ero diversa da quello che facevo vedere in tv”.

Elodie, che ha esordito nel mondo dello spettacolo partecipando ad Amici 15 e arrivando in finale in quell’edizione, spiega che “Io avevo ancora molta paura della critica, cosa che oggi ho sempre meno”. Origini creole, nata e cresciuta a Roma da padre italiano artista di strada e madre ex modella e cubista della Guadalupa, Elodie per molto tempo ha tenuto un certo riserbo sul suo passato. Grazie a Marracash, avrebbe capito invece che erano anche quelle origini a renderla speciale: “Abbiamo molte cose in comune, diciamo così.

Lui mi diceva: ‘La tua storia in realtà è un punto di forza’”.

Elodie e Marracash: a che punto sono oggi e perché si sono lasciati

Nel corso della sua intervista, Gomez ha ripreso una dichiarazione fatta dalla stessa Elodie al Corriere della sera: “Nessuno mi ha mai fatto l’effetto che mi ha fatto lui. È animalesco”. Quindi ha pungolato l’ospite chiedendole di approfondire la questione: “Ho detto entrambe le cose – ha spiegato Elodie – ha sia l’eleganza che un animo animalesco, ha tante cose, è difficile spiegare Fabio, questa è la verità”.

A quel punto Gomez non resiste e le chiede: “Ha lo sguardo di una persona che non è mai… Non è che lei è ancora innamorata?”. Quindi la “confessione” della cantante: “Io sono innamoratissima, ovviamente”- poi spiega: “è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente è una grande fortuna. Non è detto che capiti: io l’ho capito adesso cos’è l’amore”. Alla domanda se ci sarà qualcun altro nella sua vita, lei risponde: “Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato? Non sarà mai all’altezza”.

Vale la pena di precisare che, ufficialmente, i due non sono tornati insieme (ma nuove rivelazioni potrebbero emergere dalla puntata del La Confessione di Gomez, in onda questa sera).

Di recente lei ha condiviso con i suoi follower un dettaglio che lascia pensare a un ritorno di fiamma. In un video diffuso da lei stessa, la cantante è infratti tra il pubblico del concerto di Marracash al Sonic Youth di Torino, mentre canta un passo di Crazy Love dedicato a lei. Il brano dice: “Ho sempre perso con la mia natura, ma poi ti sei insinuata, sinuosa, con gli occhi verdi, pelle ocra e i tuoi capelli rosa (oddio). Quegli occhi così grandi, c’è spazio per entrambi, per la fragilità e per la ferocia: la mia Nefertiti”.

In un’intervista rilasciata al settimanale Grazia dopo la rottura, Elodie aveva detto: “Non riesco a pensare a me e a lui come genitori: è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca ma sai quanti problemi avrebbe avuto?”. Nel frattempo, gli occhi di entrambi continuano a dire il contrario.