Ivana Trump è morta, era la prima moglie di Donald Trump: le parole dell’ex presidente USA e della figlia Ivanka

A dare l’annuncio è lo stesso Donal Trump sul suo social network Truth. Ivana Marie Zelníčková era stata la sua prima moglie del tycoon ed ex presidente degli Stati Uniti.

“Sono molto triste – esordisce Donald Trump – nel dare l’annuncio a tutti quelli che l’hanno amata, e sono molti, che Ivana Trump è morta nella sua casa a New York“. La donna sarebbe morta forse per un arresto cardiaco, ma le cause di morte sarebbero ancora da approfondire. Il New York City Police Department ha dichiarato a Fox News che nella giornata di giovedì una chiamata al 911 aveva portatole autorità nell’appartamento di Ivana Trump e gli agenti avevano trovato la donna di 73 anni in stato di incoscienza.

I soccorritori arrivati sul posto ne avevano poi dichiarato il decesso. Ivana Marie Zelníčková era nata nel 1949 a Gottwaldow, in Repubblica Ceca. Prima di diventare un’imprenditrice, era una modella e fotomodella e a 28 anni aveva sposato Donald Trump, decidendo poi di tenere il suo cognome. Dopo la fine del matrimonio con Trump, si era risposata altre due volte ma i due erano rimasti in ottimi rapporti, come dimostra l’annuncio dello stesso ex presidente USA.

“Era una donna meravigliosa – dice Trump annunciandone la scomparsa – bella, incredibile, che ha avuto una vita straordinaria e ispirante. Il suo orgoglio e la sua gioia – continua il tycoon – erano i tre figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric. Era così orgogliosa di loro, come noi tutti di lei”. Quindi il post si conclude con l’addio all’ex moglie: “Riposa in pace, Ivana!”

In tutto, Ivana Trump si era sposata quattro volte. Due le storie d’amore successive alla fine delle nozze con Donald: nel 1995 si era unita in matrimonio con Riccardo Mazzuchelli, poi nel 2008 aveva sposato Rossano Rubicondi, modello e showman italiano.

Rubicondi è morto lo scorso ottobre, stroncato a 49 anni probabilmente da un melanoma. Le nozze con Ivana Trump, più giovane di lui di 23 anni, avevano contribuito a renderlo popolare. Molte le persone che erano rimaste affascinate da lei e che hanno espresso parole di cordoglio nelle ultime ore. Tra le più importanti la figlia, Ivanka Trump, che in un post su Twitter ha pubblicato una foto con la madre da piccola e una dedica: “Ho il cuore spezzato dalla morte di mia madre.

Mamma era brillante, affascinante, appassionata e ‘malvagiamente’ divertente. Viveva la vita a pieno, senza perdere mai un’opportunità per ridere e ballare. Mi mancherà per sempre e terrò viva la sua memoria nei nostri cuori”.

Heartbroken by the passing of my mother. Mom was brilliant, charming, passionate and wickedly funny. She lived life to the fullest — never forgoing an opportunity to laugh and dance.

I will miss her forever and will keep her memory alive in our hearts always. ❤️ pic.twitter.com/EyhrLNLUJw

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 14, 2022