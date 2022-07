Lorella Cuccarini “mamma chioccia” di Rosa Di Grazia: le immagini al concerto di Alessandra Amoroso

Sono state docente e allieva ad Amici di Maria De Filippi. Ora, nella vita reale, le due continuano a coltivare un ottimo rapporto oltre la cattedra. Lo ha dimostrato in particolare il concerto di Alessandra Amoroso allo stadio di San Siro, durante il quale Rosa di Grazia si è esibita nel corpo di ballo.

Lorella Cuccarini al concerto di Alessandra Amoroso

Meglio di una semplice fan. In prima linea, Lorella Cuccarini ha cantato a squarciagola al concerto di Alessandra Amoroso e ha iniziato a fare delle stories sul suo profilo IG anche prima del concerto per supportare una persona speciale. Sul palco, infatti, nel corpo di ballo che ha infiammato San Siro insieme ad Amoroso c’era Rosa di Grazia, ballerina di Amici 20 di Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini ha assistito all’intera kermesse e pubblicato foto e video piene di cuori e messaggi di sostegno per la ballerina.

Cucarini si è anche intrufolata nei camerini e ha pubblicato una foto con Di Grazia definendosi: “Mamma chioccia”. In effetti, un po’ per caso, Rosa Di Grazia ha stretto amicizia con Chiara, la figlia di Lorella Cuccarini, cosa che ha certamente avvicinato ulteriormente l’insegnante e la ballerina.

Rosa Di Grazia e Lorella Cuccarini: l’intervista e le domande su Deddy di Amici 20

Nei giorni scorsi infatti, in un nuovo format di interviste lanciato sul suo canale youtube, Lorella Cuccarini aveva parlato a quattrocchi con Rosa Di Grazia e non aveva potuto fare a meno di chiederle qualche spiegazione sulla relazione vissuta all’interno della scuola.

“Con Deddy non vi siete mai più rivisti?” . La ballerina allora affronta di petto la domanda e si apre con l’ex insegnante di Amici: “Prima di essere una coppia – premette Rosa Di Grazia – siamo lui un cantante e una ballerina che stiamo inseguendo il nostro sogno e cercando un posto nel mondo cercando di realizzare quello che voremmo essere in futuro.

L’ho aspettato e sostenuto fino all’ultimo, al cuore non si comanda: ho fatto quello che mi sentivo, non è andata. Non abbiamo voluto dare motivazioni pubbliche ma ci siamo visti, confrontati, ne abbiamo parlato e non è andata”. Con parole mature, la ballerina ammette: “Quello che c’è stato era tutto vero, è stato sentito. C’è profonda stima e rispetto da ambe le parti”. Nelle ore successive al concerto, Di Grazia ha fatto un lungo post per raccontare ai suoi followers l’emozione che ha vissuto sul palco di San Siro e ringraziare Alessandra Amoroso e Veronica Peparini, con cui sta collaborando e realizzando i suoi sogni: “E’ stata un’ emozione inspiegabile, l’energia, l’adrenalina, alzare lo sguardo e ritrovare di fronte a me una folla.

E non una folla qualsiasi, uno stadio!”