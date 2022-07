Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 16-17 luglio: quali sono i pianeti che avranno Marte in opposizione

Sarà un fine settimana un po' in salita per alcuni di voi e non solo per il caldo che avvolgerà la penisola: le previsioni dell'astrologo Paolo Fox per l'oroscopo del weekend.

Ecco l’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox per il fine settimana del 16 e 17 luglio contenente le previsioni per tutti i segni zodiacali.

Ariete

Weekend interessante per i nati nell’Arieta che avranno giornate ottime in campo sentimentale con anche nuovi incontri. Per loro sarà fondamentale tralasciare il passato. Per quanto riguarda il lavoro arriveranno presto delle buone soddisfazioni.

Toro

Per i nati nel Toro il cielo promette bene nei giorni di sabato e domenica. Nel campo dell’amore saranno giorni buoni anche per i single con Marte dalla loro parte e emozioni positive che arriveranno. Nell’ambito del lavoro primi riscontri positivi dopo aver fatto molti sacrifici.

Gemelli

Per i nati nei gemelli un weekend da cinque stelle nell’ambito sentimentale, sia per le coppie che per i single, con davanti una stagione estiva molto promettente. Nell’ambito del lavoro si devono preparare ad effettuare una scelta importante.

Cancro

Dopo aver avuto dei problemi negli scorsi mesi nel campo dell’amore, per i nati nel Cancro sono in arrivo dei giorni buoni grazie al pianeta Venere. Nell’ambito del lavoro è necessario andare avanti nonostante i problemi e le discussioni.

Leone

I nati nel leone avranno un fine settimana eccellente dal punto di vista dell’amore che proseguirà poi ancor meglio nella seconda metà di Luglio.

Novità in arrivo nel campo del lavoro, ma sarà necessario fare molta attenzione a colleghi invidiosi.

Vergine

I nati nella vergine in questi giorni subiranno un po’ il nervosismo in quanto il pianeta Venere è in fase di “frenata” mentre tutto dovrebbe cambiare a metà settimana prossima. Nell’ambito del lavoro i nati nel segno saranno ancora di più determinati.

Bilancia

Oroscopo positivo per i nati nella Bilancia con il fine settimana che consentirà di superare i problemi precedenti.

Nell’ambito del lavoro è necessario ritrovare al più presto le certezze che sono state perdute.

Scorpione

L’opposizione di Marte nel segno potrebbe causare delle relazioni ambigue in campo sentimentale, e sarà necessario attendere che Venere sia dalla parte dei nati nel segno per capire meglio la situazione. Bene nel campo del lavoro con molti progetti in preparazione per il mese di settembre.

Sagittario

I nati nel Sagittario risentiranno di un po’ di agitazione in campo sentimentale a causa dell’opposizione di Venere, mentre sul lavoro è il momento per dare inizio a nuovi progetti con molto impegno.

Capricorno

Per i nati nel segno è il momento giusto per fare chiarezza in amore, eliminando i rapporti poco sinceri. Nel campo del lavoro è l’ora di risolvere alcuni problemi e credere maggiormente in sé stessi.

Acquario

Per i nati nell’Acquario tutto bene nell’amore con Venere dalla loro parte in questo fine settimana e la possibilità di risolvere alcuni problemi. Sul lavoro è il momento di iniziare a pensare a quello che si deve fare nel mese di settembre.

Pesci

I nati nel segno nel fine settimana devono restare calmi per quanto riguarda l’amore ed evitare le discussioni. Nell’ambito del lavoro si deve agire con prudenza ed evitare le confusioni con i colleghi.