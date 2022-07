The Voice Senior, chi è la concorrente Claudia Arvati: carriera, vita privata, il figlio e i programmi a cui ha partecipato

Molti di noi già conoscono la vocalist Claudia Arvati, protagonista di The Vocalist Senior, che ha collaborato con tantissimi cantanti di fama nazionale e internazionale e ha preso parte a numerosi programmi tv estremamente noti.

A Claudia vanno riconosciute enormi qualità, come la versatilità e l’adattamento davvero eccellenti, essendosi occupata di doppiare personaggi Disney, aver fatto da corista a giganti della musica mondiale e aver realizzato colonne sonore per fiction e film.

Chi è Claudia Arvati: la carriera ed i programmi a cui ha partecipato

Claudia Arvati è nata a Mantova il 14 novembre 1960 e già a 8 anni, frequenta la scuola di musica prendendo lezioni di canto, chitarra e basso; gira il Paese partecipando a serate di vario genere e a numerosi concorsi finché, a 17 anni, si trasferisce a Roma ed entra in un gruppo femminile che realizza cover.



Claudia viene segnalata e al provino con l’RCA e subito presa come cantante e chitarrista nel gruppo i Pandemonium: da questo momento in poi è anche corista di cantanti come Rettore, Mannoia, Baglioni, Zero, D’Alessio, Morandi, Giorgia e Bocelli.

La Arvati prende parte al programma della Bonaccorti Pronto chi Gioca e in seguito a Furore, Passo Doppio, Fantastico, Amici, La Corrida e Carramba, finché partecipa 5 volte a Sanremo e 4 a Fantastico.

Ma non finisce qui perché, successivamente, infatti, la vocalist infatti diventa insegnante presso la Scipasagi e dirige il Coro Roman Academy; è poi richiesta in varie produzioni cinematografiche, teatrali, discografiche e televisive e infine, partecipa all’audizione di The Voice Senior 2 con la canzone Mentre tutto scorre dei Negramaro ed entra nel team D’Alessio.

Vita privata di Claudia Arvati: il figlio e le relazioni

Della vita privata di Claudia Arvati in realtà si sa ben poco, ad esempio, non siamo a conoscenza del fatto che sia impegnata o meno con qualcuno; sappiamo però che ha una sorella alla quale è molto legata di nome Rita, è madre di un bimbo, vive a Roma e che comunica con i fans tramite il suo profilo Instagram.